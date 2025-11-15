Vela
Histolab, Mestral Fast, Yabadaba y Azuree ganan el Trofeo Hispanidad-Audax Marina
La regata aplazada en octubre se ha disputado hoy con un recorrido costero de 22 millas y viento del SO entre 12 y 18 nudos
Histolab (ORC2), del armador Juan José Torres; Mestral Fast (ORC3), de Jaime Morell; Yabadaba (ORC4), de Martín Aizcorbe, y Azuree (ORC A2), de Eduardo Horrach, se han proclamado esta sábado ganadores del Trofeo Hispanidad-Audax Marina, organizado por el Real Club Náutico de Palma.
La competición, que ha contado con la participación de 12 embarcaciones divididas en cuatro grupos, se ha celebrado hoy, 15 de noviembre, después de que el pasado 11 de octubre tuviera que ser aplazada debido al mal tiempo. La regata ha consistido finalmente en un recorrido costero de 22 millas dentro de los límites de la Bahía de Palma, en lugar de la tradicional travesía en dos jornadas entre Palma y Andratx.
El viento, estable del suroeste y con una intensidad de entre 12 y 18 nudos, ha permitido completar el recorrido en poco tiempo. El Azuree, que competía en tripulación doble y tenía por tanto más limitada la maniobra, ha sido el más rápido de la flota, al invertir 2 horas y 59 minutos. Once de las 12 embarcaciones han podido finalizar la prueba.
La próxima cita de la flota de crucero del RCNP, el tradicional Trofeo Navidad, está programada para el 13 de diciembre.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?