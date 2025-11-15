Histolab, Mestral Fast, Yabadaba y Azuree ganan el Trofeo Hispanidad-Audax Marina

Histolab (ORC2), del armador Juan José Torres; Mestral Fast (ORC3), de Jaime Morell; Yabadaba (ORC4), de Martín Aizcorbe, y Azuree (ORC A2), de Eduardo Horrach, se han proclamado esta sábado ganadores del Trofeo Hispanidad-Audax Marina, organizado por el Real Club Náutico de Palma.

La competición, que ha contado con la participación de 12 embarcaciones divididas en cuatro grupos, se ha celebrado hoy, 15 de noviembre, después de que el pasado 11 de octubre tuviera que ser aplazada debido al mal tiempo. La regata ha consistido finalmente en un recorrido costero de 22 millas dentro de los límites de la Bahía de Palma, en lugar de la tradicional travesía en dos jornadas entre Palma y Andratx.

El viento, estable del suroeste y con una intensidad de entre 12 y 18 nudos, ha permitido completar el recorrido en poco tiempo. El Azuree, que competía en tripulación doble y tenía por tanto más limitada la maniobra, ha sido el más rápido de la flota, al invertir 2 horas y 59 minutos. Once de las 12 embarcaciones han podido finalizar la prueba.

La próxima cita de la flota de crucero del RCNP, el tradicional Trofeo Navidad, está programada para el 13 de diciembre.