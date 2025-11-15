Los futbolistas de Tercera División podrán fichar por otro club en la misma temporada

Los más de 12.000 futbolistas que toman parte en la Tercera RFEF masculina -entre ellos el grupo balear- y en todas las categorías de fútbol femenino podrán cambiar de equipo dentro de una misma temporada sin ninguna limitación de partidos jugados previamente, cuando hasta ahora no era posible si habían disputado ocho o más encuentros oficiales.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de quien dependen esas categorías, y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han acordado modificar el Reglamento de Competiciones para dar respuesta a la reivindicación que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había planteado desde hacía varios años, informó ayer el sindicato de futbolistas a través de un comunicado.

La asociación que preside David Aganzo recordó que el CSD ratificó este cambio el pasado 7 de octubre y que fue comunicado por la RFEF en la mañana de este jueves, resolviendo por fin «una de las principales reivindicaciones de AFE de los últimos años».

El cambio en la normativa impide a los clubes retener a aquellos futbolistas que, tras disputar ocho o más partidos oficiales durante una misma temporada, quisieran el traspaso a otro de la misma categoría o, en su caso, grupo, siempre que su contrato se hubiera resuelto o su compromiso, cancelado.

La posibilidad de tramitar varias licencias en un mismo curso, que también ha obligado a retocar el Reglamento General de la RFEF, afecta a los jugadores de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, que es de ámbito estatal y no tiene carácter profesional.

También en el fútbol femenino

También se van a beneficiar de la nueva medida, que entra en vigor de forma inmediata, todas las jugadoras del fútbol femenino (Primera División y Primera, Segunda y Tercera RFEF), añade la nota.