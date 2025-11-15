El Fibwi Palma regresa a Son Moix ante el Ourense

El Fibwi Palma recibe este domingo (18:00 horas) al Ourense, uno de los históricos de la categoría, en lo que supone el regreso del equipo de Pabo Cano a Son Moix casi un mes después de us último encuentro como local. Los mallorquines buscan la cuarta victoria del curso,que les permitiría mantenerse en la zona media de la tabla en la Primera FEB.

La última vez que los aficionados del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vieron a su equipo en Son Moix en partido oficial fue el pasado 21 de octubre. De eso hace casi ahora un mes. Los mallorquines vuelven a casa tras haber logrado una más que importante victoria en su visita al Amenabar Arena en donde derrotaron al Inveready Gipuzkoa Basket sumando su tercer triunfo de la temporada.

De cara al encuentro de este domingo, Pablo Cano y sus pupilos se enfrentarán a uno de los equipos que, sin duda alguna, más retos le planteará a los mallorquines al ser, junto al propio Fibwi, uno de los que menos puntos encaja de la categoría. El equipo dirigido por Ramón López cuenta con una plantilla en la que jugadores como el base Rafael Dias, el ex palma Sean Mcdonnell, Okanu, Iglesias o el también ex Palma Sergi Huguet conforman un conjunto que pondrá a prueba a los mallorquines.

Pablo Cano

“Tienen una plantilla muy larga y las ideas muy claras de como correr al contraataque y jugar la transición defensiva”, explicó Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma sobre el equipo gallego, del que también destaca que “es un equipo que ataca muy bien el rebote y vamos a tener que estar muy preparados y manejarlo consistentemente”. Pese a todo, el técnico uruguayo tiene claro que su equipo tiene “diferentes armas y herramientas para poder enfrentarnos a ellos. En nuestra transición defensiva y en atacar la suya en esas fases de juego estará la clave”.