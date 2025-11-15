Un explosivo Adrián Fernández se lleva la última pole de la temporada

Segunda 'pole' de la temporada (01:36.990) para un brillante Adrián Fernández que confirmó el dominio Leopard exhibido a lo largo del fin de semana. El piloto madrileño terminó 0.136 décimas por delante de su compañero de box, David Almansa, que lideró la jornada del viernes y el FP2 del sábado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Batió el récord absoluto de la pista en Moto3 que ostentaba desde el viernes Almansa, con un 1'37.333. Partirá también desde la tercera plaza Máximo Quiles, que busca asaltar el subcampeonato en la carrera del domingo.

La Práctica del viernes en Moto3 dejó a un único español fuera del pase directo a Q2: Brian Uriarte. El sustituto de José Antonio Rueda, campeón del JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup, tuvo que pasar por la primera sesión del 'qualifying'. A falta de tres minutos para el final, logró marcar el mejor registro con un tiempo de 1:37.535.

Poco le duró la alegría al murciano, puesto que al cabo de un minuto y medio Stefano Nepa se hizo con la primera plaza por 0.085. Terminó así la Q1, con el piloto del SIC58 y el del Red Bull KTM Ajo asentados en las dos primeras plazas, pasando a la siguiente ronda junto a Dennis Foggia (0.127) y Hakim Danish (0.129).

Tras diez minutos en boxes, la acción en pista se retomaba con un sólido Taiyo Furusato, que lideraba la tabla de tiempos a diez minutos para el final. También Adrián Fernández se encontraba con ganas de llevarse el gato al agua y lograr su segunda 'pole' de la temporada. Se puso primero a siete del final, pero su compañero de equipo, David Almansa, que se había mostrado muy fuerte durante el fin de semana, le arrebató el mejor tiempo a los pocos segundos.

Máximo Quiles, piloto del Aspar Team, también superaba al menor de los hermanos Fernández. Buscaba el tercer reloj de la temporada, colándose entre el dominio de Leopard. En el penúltima vuelta lanzada, Adrián había recuperado el liderato (1:36.990) de nuevo con Almansa a su estela, a 0.136. Terminaba así la clasificación, con Quiles cerrando la primera fila.

Partirá desde la segunda fila Álvaro Carpe en el día que su compañero de box a lo largo de la temporada, José Antonio Rueda, volvía a reaprecer en el 'paddock' tras el grave accidente que protagonizó en Sepang junto a Noah Dettwiler. Ángel Piqueras, segundo en la clasificación (y que tendrá que remar si quiere conservarla ante Quiles), cerraba el 'Top 10' del que se quedaron fuera nombres como Joel Kelso (11º) o Brian Uriarte (12º).