Golf
Enrique Vila y Pol Madrenas ganan el Torneo de Golf Solidario de Projecte Home Balears
La quinta edición del evento reunió a 30 parejas en las instalaciones del Club de Golf Santa Ponsa
La quinta edición del Torneo de Golf Solidario de Projecte Home Balears comenzó a las 9:00 horas en un día perfecto para la práctica del golf y en unas instalaciones en inmejorable estado, cedidas de manera altruista por el Club de Golf Santa Ponça, que ha hecho posible la celebración del torneo por quinto año consecutivo
En esta edición participaron 30 parejas, que compitieron bajo la modalidad Fourball Stableford a 18 hoyos. Los trofeos se entregaron en las categorías 1ª Pareja Scratch cuyos ganadores han sido Enrique Vila y Pol Madrenas y para las tres primeras parejas hándicap, 1º posición para Ian Gow y Ian Insull, 2ª posición para Ángel Hernández y Mª Jesús Legorburu y la 3ª posición ha sido para Juan Tomás y Joan Sánchez, además ha habido premios especiales para bola más cercana, el drive más largo damas y el drive más largo caballeros.
Desde Projecte Home Balears queremos agradecer especialmente a Césped Artificial Mallorca y a Sea Club como patrocinadores principales del evento, así como a todas las entidades y empresas que han colaborado en la logística o han cedido regalos para los premios.
Este torneo se consolida como una cita solidaria que une deporte y compromiso social, reforzando la importancia de trabajar juntos para prevenir las adicciones y ofrecer oportunidades de futuro a quienes más lo necesitan.
Sobre Projecte Home Balears
Projecte Home Balears desde 1987 en las Islas Baleares, tiene como misión, prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones en la Sociedad Balear mediante la investigación y el desarrollo de programas de prevención y terapia que, aunando la intervención individualizada y grupal, ofrecen una alternativa eficaz y adaptada a las personas afectadas por una adicción y a su entorno familiar, para conseguir su autonomía, crecimiento personal y una adecuada integración socio laboral.
