Cuatro medallas para el Amistat en el Europeo de Biatlé

El Club Amistat–NovomarHotel firmó una destacada actuación en el Campeonato de Europa BTLR 2025, celebrado del 5 al 9 de noviembre en Alanya (Turquía). Los deportistas del club mallorquín, representando a la Federación Española de Pentatlón Moderno (FEPM), regresaron con un total de cuatro medallas: un oro y tres bronces.

En Biatlé -disciplina combinada que une carrera a pie y natación en formato continuo- , el equipo sumó buena parte de sus éxitos: Josema Ballesteros logró el bronce en la categoría M50 individual y el relevo mixto sénior, formado por Isabel Navarro y Mario Cano, se hizo con el oro. Además, en el relevo género sénior (Telmo Oiz y Mario Cano) añadió otro bronce al medallero.

Deportistas que representaron a España en el Europeo de Biatlé / Amistat

Las buenas actuaciones se extendieron también a las otras disciplinas del Europeo. En Triatlé, el relevo mixto M50 formado por Natalia Sánchez y Josema Ballesteros consiguió un bronce.