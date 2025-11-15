Pentatlón Moderno
Cuatro medallas para el Amistat en el Europeo de Biatlé
Los deportistas mallorquines representaron a España en el Campeonato celebrado en Turquía
El Club Amistat–NovomarHotel firmó una destacada actuación en el Campeonato de Europa BTLR 2025, celebrado del 5 al 9 de noviembre en Alanya (Turquía). Los deportistas del club mallorquín, representando a la Federación Española de Pentatlón Moderno (FEPM), regresaron con un total de cuatro medallas: un oro y tres bronces.
En Biatlé -disciplina combinada que une carrera a pie y natación en formato continuo- , el equipo sumó buena parte de sus éxitos: Josema Ballesteros logró el bronce en la categoría M50 individual y el relevo mixto sénior, formado por Isabel Navarro y Mario Cano, se hizo con el oro. Además, en el relevo género sénior (Telmo Oiz y Mario Cano) añadió otro bronce al medallero.
Las buenas actuaciones se extendieron también a las otras disciplinas del Europeo. En Triatlé, el relevo mixto M50 formado por Natalia Sánchez y Josema Ballesteros consiguió un bronce.
Resultados
Biatlé
Individual
- 3º M50 – Josema Ballesteros
- 5º Sénior – Mario Cano
- 10º U17 – Telmo Oiz
Relevos
- 1º Relevo Mixto Sénior – Isabel Navarro / Mario Cano
- 3º Relevo Género Sénior – Telmo Oiz / Mario Cano
Triatlé
Individual
- 5º M50 – Josema Ballesteros
- 12º Sénior – Mario Cano
- 17º U17 – Telmo Oiz
Relevos
- 3º Relevo Mixto M50 – Natalia Sánchez / Josema Ballesteros
- 9º Relevo Mixto Sénior – Gabriela Vega / Mario Cano
- 4º Relevo Género Sénior – Mario Cano / Telmo Oiz
Láser Run
Individual
- 5º M50 – Josema Ballesteros
- 18º Sénior – Mario Cano
- 19º U17 – Telmo Oiz
