Pentatlón Moderno

Cuatro medallas para el Amistat en el Europeo de Biatlé

Los deportistas mallorquines representaron a España en el Campeonato celebrado en Turquía

Isabel Navarro y Mario Cano fueron oro en Biatlé Relevo Mixto

Isabel Navarro y Mario Cano fueron oro en Biatlé Relevo Mixto / Amistat

Ponç Bover

Palma

El Club Amistat–NovomarHotel firmó una destacada actuación en el Campeonato de Europa BTLR 2025, celebrado del 5 al 9 de noviembre en Alanya (Turquía). Los deportistas del club mallorquín, representando a la Federación Española de Pentatlón Moderno (FEPM), regresaron con un total de cuatro medallas: un oro y tres bronces.

En Biatlé -disciplina combinada que une carrera a pie y natación en formato continuo- , el equipo sumó buena parte de sus éxitos: Josema Ballesteros logró el bronce en la categoría M50 individual y el relevo mixto sénior, formado por Isabel Navarro y Mario Cano, se hizo con el oro. Además, en el relevo género sénior (Telmo Oiz y Mario Cano) añadió otro bronce al medallero.

Deportistas que representaron a España en el Europeo de Biatlé

Deportistas que representaron a España en el Europeo de Biatlé / Amistat

Las buenas actuaciones se extendieron también a las otras disciplinas del Europeo. En Triatlé, el relevo mixto M50 formado por Natalia Sánchez y Josema Ballesteros consiguió un bronce.

Resultados

Biatlé

Individual

  • 3º M50 – Josema Ballesteros
  • 5º Sénior – Mario Cano
  • 10º U17 – Telmo Oiz

Relevos

  • 1º Relevo Mixto Sénior – Isabel Navarro / Mario Cano
  • 3º Relevo Género Sénior – Telmo Oiz / Mario Cano

Triatlé

Individual

  • 5º M50 – Josema Ballesteros
  • 12º Sénior – Mario Cano
  • 17º U17 – Telmo Oiz

Relevos

  • 3º Relevo Mixto M50 – Natalia Sánchez / Josema Ballesteros
  • 9º Relevo Mixto Sénior – Gabriela Vega / Mario Cano
  • 4º Relevo Género Sénior – Mario Cano / Telmo Oiz

Láser Run

Individual

  • 5º M50 – Josema Ballesteros
  • 18º Sénior – Mario Cano
  • 19º U17 – Telmo Oiz

