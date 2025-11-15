Cata Coll se exhibe en el Clásico

No se llevó el MVP, pero Cata Coll se exhibió en la goleada del Barca contra el Madrid en el Clásico (4-0). La portera mallorquina paró un penalti a Weir en el minuto 81 y detuvo un mano a mano a Linda Caicedo con el marcador todavía abierto.

La guardameta de Pòrtol celebró con su partido 101 como culé con una lección de cómo se deben defender los tres palos. Le pitaron un penalti polémico a instancias del VAR, aunque lo enmendó con un paradón. Se le escapa un balón aéreo, trata de hacerse con él y revisaron un ligero toque entre Coll, Ona y Athenea.

Weir lo lanzó y Cata lo detuvo, celebrándolo con ese gesto irónico con su psicólogo que quiere decir: “ya pasó”.

"Para mí no es penalti"

Al acabar el encuentro, Cata Coll dio su opinión sobre el penalti en los micrófonos de DAZN: "Lo tendré que ver. Para mí en directo no es penalti. Luego lo veré y si me tengo que equivocar, me equivocaré. Para mí no es. Confío en mí en estas cosas, hoy lo he parado".

Le pidieron en las repeticiones sobre si estuvo adelantada o no en la línea de meta. "No sé. Lo práctico. Normalmente nunca estoy adelantada. Tendré que verlo".

"Son los partidos que quiero jugar. En la Liga no me llegan tanto y en estos partidos intento demostrar la portera que soy. Transmitir seguridad al equipo y estoy contentísima de defender este escudo", cerró Cata Coll.