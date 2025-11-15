Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Azulmarino gana y aumenta diferencias contra un rival directo

El equipo mallorquín vence al Unicaja Mijas en Son Moix (74-61) tras un gran primer cuarto

Ataque del Unicaja Mijas al Azulmarino.

Ataque del Unicaja Mijas al Azulmarino. / U. Mijas

Redacción Deportes

Palma

El Azulmarino está firmando un inicio liguero soñado. Este sábado han ganado en el Palau d’Esports de Son Moix al Unicaja Mijas, un rival directo, y mantienen su invicto con ocho triunfos en ocho encuentros. El cuadro mallorquín es el equipo que menos puntos recibe y el que más anota.

En el primer cuarto, las de Antuña se marcharon en el marcador. Los ocho puntos de María España ayudaron para lograr una diferencia de 14 unidades (24–10).

En el segundo parcial, el acierto desde la línea de tres de Siciliano crecieron la distancia (41–25). Poco cambió tras el descanso, y el Azulmarino dejó prácticamente el encuentro sentenciado al final del tercer cuarto (60–42).

En los últimos diez minutos, las andaluzas redujeron la diferencia, pero se marcharon con su segunda derrota y el Azulmarino sigue liderando la LF Challenge.

FICHA TÉCNICA

AZULMARINO: Bulgak (2), Grande (5), García (14), Junio (6), España (8). También jugaron: Siciliano (17), Aviñoa (6), Rakovic (-), Capel (14), Asinde (2).

UNICAJA MIJAS: Puiggròs (6), Zimmerman (6), Roters (15), Eke (4), García (7). También jugaron: Capellan (10), Moreno (13), Lo Sylla (-), Galeron (-), Orois (-).

PARCIALES: 24/10, 17/15, 19/17, 14/19.

ÁRBITROS: Ibarra y Guadalajara.

