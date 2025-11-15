El Andratx pierde y vuelve a estrellarse lejos de sa Plana

El Andratx continúa negado fuera de casa. Los ‘gallos’ vuelven a caer lejos de sa Plana con derrota ante el Atlètic Lleida (3-2) y se meten en una situación peligrosa, a tan solo dos puntos del descenso a falta de que se disputen los partidos de este domingo. La zona roja la marca ahora precisamente el equipo catalán, con 11 puntos.

Los de José Contreras han conseguido remontar el gol inicial de los locales en el minuto 2. Un doblete de Jaume Pascual le ha dado la vuelta al choque en un abrir y cerrar de ojos y los mallorquines se han ido al descanso con ventaja (1-2).

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, un tanto de Garrós a los diez del segundo tiempo ha igualado la contienda. Campins ha marcado el 3-2 definitivo a falta de un cuarto hora tras un error de Elías en un córner y el Andratx ha vuelto a irse de vacio en un duelo a domicilio.

El conjunto mallorquín ha logrado tan solo un punto de los 18 posibles fuera de casa, lo que evidencia el problema que tienen cuando salen de su feudo. La única unidad sumada fue el domingo pasado contra el Valencia Mestalla, equipo que también está en descenso, en un encuentro en el que comenzaron perdiendo 2-0. A pesar de haber jugado contra dos rivales que están en la zona roja en las dos últimas jornadas, los pupilos de José Contreras no han logrado sumar de tres en ninguno.

El próximo compromiso de los ‘gallos’ será el domingo 23 de noviembre contra el Espanyol B en casa, donde sí que han mostrado podido mostrar toda su fortaleza, con cuatro victorias y tan solo una derrota. El Andratx volverá a encomendarse al fortín de sa Plana para regresar a la senda de la victoria.