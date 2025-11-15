Alberto Seguí abre la pretemporada con un triunfo en Almería

El piloto mallorquín Alberto Seguí ha iniciado de manera positiva la pretemporada haciéndose con la victoria en la categoría de monoplazas en la VIII Subida Ciudad de Berja (Almería), prueba con la que ha iniciado su preparación con vistas al Campeonato de de España rallies de montaña.

A los mandos de su recién estrenada Nova NP-03 BMW 1000 RR, Seguí logró imponerse en esta categoría, firmando un crono de 2:44.073 que le situó en lo más alto del podio de esta prueba prueba, puntuable para el campeonato andaluz de montaña que se disputó el pasado fin de semana y contó con 60 inscritos.

“Estamos muy satisfechos con el rendimiento del coche y el trabajo del equipo. Estrenar la Nova NP-03 con una victoria es la mejor forma de comenzar esta nueva etapa”, señaló Seguí, que ha mostrado una rápida adaptación al nuevo vehículo, tras la carrera en el exigente trazado almeriense.