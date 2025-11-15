Rally
Alberto Seguí abre la pretemporada con un triunfo en Almería
El piloto mallorquín vence en la Subida Ciudad de Berja
Disputará el Campeonato de España de Montaña en 2026
El piloto mallorquín Alberto Seguí ha iniciado de manera positiva la pretemporada haciéndose con la victoria en la categoría de monoplazas en la VIII Subida Ciudad de Berja (Almería), prueba con la que ha iniciado su preparación con vistas al Campeonato de de España rallies de montaña.
A los mandos de su recién estrenada Nova NP-03 BMW 1000 RR, Seguí logró imponerse en esta categoría, firmando un crono de 2:44.073 que le situó en lo más alto del podio de esta prueba prueba, puntuable para el campeonato andaluz de montaña que se disputó el pasado fin de semana y contó con 60 inscritos.
“Estamos muy satisfechos con el rendimiento del coche y el trabajo del equipo. Estrenar la Nova NP-03 con una victoria es la mejor forma de comenzar esta nueva etapa”, señaló Seguí, que ha mostrado una rápida adaptación al nuevo vehículo, tras la carrera en el exigente trazado almeriense.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
- Las 'kellys' de 58 años de la cadena mallorquina MarSenses ya trabajan solo 32 horas