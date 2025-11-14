Xisca Tous logra el oro para Turquía en los Islamic Games

La mallorquina Xisca Tous ha ganado su primera medalla internacional con Turquía. La triatleta de Artà, de 33 años y que compite con el país otomano desde 2023, se ha clasificado primera en la prueba de duatlón esprint de los Islamic Solidarity Games (Juegos de la Solidaridad Islámica), que se disputan en Riad (comenzaron el día 7 y finalizan el 21 de noviembre).

Xisca Tous, que este año estuvo varios meses de baja, reapareció hace diez semanas en el Campeonato de Europa de triatlón y desde entonces ha disputado varias pruebas, destacando especialmente en su última aparición en la cita de Kota Kinabalu (Malasia), donde logró la victoria.

Ya enfocada en Los Angeles 2028

La mallorquina, que también ha participado en algunas carreras en la isla antes de reincorporarse al circuito mundial, renunció a disputar este año el Mundial de 70.3 de Marbella, ya que debe enfocar su preparación con vistas al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, programado para iniciarse en mayo de 2026.

Tras cerrar el pasado fin de semana en Miyazaki (Japón) el calendario de la Copa del Mundo de triatlón 2025, Tous pone fin a su temporada en Riad, donde este viernes se ha colgado el oro en la prueba de duatlón esprint de los ISG, en una carrera que ha dominado y en la que ha firmado un crono de 1h 24:26.