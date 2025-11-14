El 'tir de fona' de Baleares conquista Grecia

El proyecto Rodes-2025, destinado a promover el tir de passetja (también denominado tir de bassetja) en la isla griega de Rodas y avalado por la Reina Sofía y la Casa Real, se desarrolló con gran éxito.

La delegación balear realizó diferentes actividades entre los días 27 de octubre y 1 de noviembre de 2025, contando con la implicación y apoyo del cónsul honorario de España en Rodas, Fotis Manoussakis. El diplomático recibió personalmente a la expedición en el aeropuerto, asumió la coordinación local de las actividades y acompañó a los participantes en todo momento.

Durante la semana, los honderos llevaron a cabo un amplio programa de demostraciones, talleres y competiciones que despertaron un gran interés entre el público local. El lunes 27 de octubre, el grupo fue recibido oficialmente en el Ayuntamiento de Rodas por el alcalde Alexander Basile Coliadis y el teniente de alcalde George J. Pattas. Coincidiendo con la fiesta nacional de Grecia, el 28 de octubre, los participantes pudieron compartir con la población rodia una jornada de gran carga simbólica. Los días siguientes se dedicaron a la actividad educativa: el 30 y 31 de octubre, los honderos visitaron los colegios Rodion Paideia y Gymnasium de Soroni, donde explicaron la historia y fundamentos del tiro con honda, realizaron talleres de confección de hondas y prácticas en los campos deportivos.

El programa finalizó el 1 de noviembre en la localidad de Archangelos, con una exhibición pública de tiro con honda abierta a la ciudadanía, que incluyó una sesión práctica para el público asistente.

La expedición estuvo integrada por representantes de las tres islas mayores del archipiélago: del Club Ciclista Defensora Sollerense (C.C.D.S.) – Mallorca: Joan Oliver i Ramon, Tony Astley, Juana Ana Llabrés, Miguel Plomer, Cosme Sastre, Tomàs Pérez, Deolinda Natividad y Rafael Sabater –; del Club Esportiu de Bassetja d’Eivissa (C.E.B.E.) – Eivissa: Marcos Lillo, Marc Lillo e Ioan Cirebea; y de la Unió Excursionista Menorquina (U.E.M.) – Menorca: Francisco Olives Salas.

El éxito de Rodes-2025 ha fortalecido los lazos culturales entre Rodas y Balears y sienta las bases para futuros intercambios educativos y culturales.