Sergio de Celis se hace con el oro en los 50 libre del Nacional

La segunda jornada del Campeonato de España Absoluto Open de Invierno en piscina corta mantuvo este viernes un altísimo nivel competitivo en la Piscina Nova de l’Escullera de Barcelona. Los nadadores y nadadoras baleares volvieron a tener una presencia destacada tanto en las finales A como en las finales B.

En las finales vespertinas, el resultado más brillante llegó en la velocidad pura. Sergio de Celis (2000, CN Sabadell) se proclamó campeón de España del 50 libre en la Final A, firmando la actuación más destacada de la jornada para los representantes baleares.

También en Final A, Marcos Sánchez (2004, CN Sabadell) logró una consistente quinta posición en los 400 libre, mientras que Beth Abad (2008, CN Palma de Mallorca) terminó sexta en los 400 estilos, mejorando además su mejor marca personal. Asimismo, en las finales A absolutas, Marc Sánchez (1992, CN Voltor) se clasificó para la prueba de 100 braza, pero una lesión en el calentamiento le obligó a renunciar.

Resultados en finales B

En las finales B, la mejor actuación fue para Klara Lindqvist (2005, CN Palma de Mallorca), que se impuso como primera clasificada en la Final B de los 100 braza. En los 200 mariposa, Josha Vermeer (2006, Real Canoe NC) obtuvo la segunda posición, seguida de Emily Czaja (2010, CN Palma de Mallorca), quinta en esta Final B con mejor marca personal, y Lucía Santha (2009, CN La Salle-Palma), sexta en la misma serie. Además, Josep Castro (2005, CN Sant Andreu) firmó una sólida actuación en los 50 libre, finalizando tercero en la Final B y sumando otro resultado destacado para la delegación.

Aún restan dos días de competición, en los que los nadadores buscarán nuevas mínimas para el Europeo de piscina corta de Lublin 2025 y seguirán ampliando el balance de finales y medallas.