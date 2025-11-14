El Palmer Basket se cita con el HLA Alicante en el debut de Lucas Victoriano

El Palmer Basket visita este sábado a las 19:00 horas al Alicante. El técnico argentino, Lucas Victoriano, se estrena al frente del banquillo balear en un duelo complejo en una de las pistas más difíciles de la competición.

El internacional georgiano, Duda Sanadze, también disputará su primer partido oficial con el grupo. El conjunto turquesa certificó su primer triunfo del campeonato la jornada anterior en un derbi contra el Hestia Menorca.

El Alicante es un oponente que deslumbra en el apartado de ataque. Los pupilos de Rubén Perelló han ganado cinco de los seis encuentros que han disputado esta temporada. Los alicantinos ocupan el tercer puesto en la estadística de porcentaje de éxito en tiros de tres puntos. El oponente convierte un 39,1 % de sus lanzamientos de larga distancia. El inagotable catálogo de recursos ofensivos del Alicante le autoriza a sobrepasar los 85 puntos de media por partido. Kevin Larsen es el faro del equipo; el interior danés supera los 18 puntos, captura 4,5 rebotes y distribuye 3,2 asistencias por jornada.

El entrenador del Palmer Basket, Lucas Victoriano, ha desmenuzado las claves del enfrentamiento ante los medios de comunicación. El preparador ha razonado: “Tenemos elementos para defender muy bien; debemos tratar de anotar más puntos al contraataque”. Victoriano ha afirmado: “Nos enfrentamos a un gran equipo, pero estamos ilusionados por cómo trabajamos durante la semana”. “Alicante es un equipo completo, que mantiene la base, el entrenador y la filosofía de juego del año anterior; va a ser un partido muy complicado”, ha añadido. El entrenador ha sentenciado: “Vienen en racha, están apuntando a los puestos de arriba; van a estar muy concentrados y nos van a esperar con ganas”.