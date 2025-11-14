El Palma Futsal reanuda la liga en Alzira

El Illes Balears Palma Futsal vuelve este sábado a la Primera División tras dos semanas alejados de la competición doméstica por la disputa de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental. Una pausa que ha servido al equipo para cambiar de aires, corregir errores y recuperar confianza después de una fase irregular en liga, marcada por tres derrotas en cuatro partidos y una última caída dolorosa ante Movistar Inter en Son Moix. Aquella derrota, la primera en casa en liga regular desde abril de 2024, supuso un punto de inflexión del que el equipo supo levantarse para firmar dos grandes semanas en las competiciones internacionales.

Ahora, el conjunto de Antonio Vadillo debe cambiar el chip y centrarse de nuevo en la competición doméstica. La visita al Alzira (sábado, 13:00 horas / Teledeporte), en el Palau d’Esports d’Alzira, es la primera de las seis finales que le esperan hasta el final de la primera vuelta, con la clasificación para la Copa de España en juego. Más allá del margen que han tomado ElPozo Murcia, Barça y Jimbee Cartagena en las tres primeras plazas, la tabla está completamente comprimida: apenas siete puntos separan al cuarto del décimo cuarto. Entre ellos se repartirán las cinco plazas restantes —más los tres equipos de la cabeza— para disputar la Copa.

El Palma Futsal llega a la jornada como quinto clasificado, con 14 puntos, a solo uno del cuarto pero también con un margen mínimo sobre el noveno, que ya quedaría fuera. Por ello, cada partido es determinante y no hay margen para el error. La Intercontinental ya es pasado y la Champions queda momentáneamente aparcada: toca sumar en liga.

El rival, pese a ser colista, no permite confianzas. El recién ascendido Alzira compite cada semana con enorme carácter y llega en dinámica ascendente: hace dos jornadas sumó su primera victoria en la pista del Ribera Navarra y la pasada cayó por la mínima en la difícil cancha del Valdepeñas, rozando puntuar.

Para el encuentro, Antonio Vadillo contará con todos sus efectivos a excepción de Piqueras.