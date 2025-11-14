Molondro, presidente del Poblense: "¿El ascenso a Primera RFEF? No nos asusta, aunque todavía es pronto"

El Poblense es la revelación del grupo III de la Segunda RFEF tras llegar la competición a la décima jornada. El conjunto blaugrana, recién ascendido, es líder solitario con 21 puntos en una liga muy exigente y con equipos históricos que manejan presupuestos mucho más elevados que los de sa Pobla. «Estamos muy contentos por haber empezado tan bien la competición. No obstante, sabemos de las enormes dificultades de esta categoría y de la gran igualdad que hay. A veces ganas por 1-0 un partido que lo hubieras podido empatar o perder por la mínima. Ahora hemos de disfrutar del momento», señaló un ilusionado Miquel Bennàssar Molondro, presidente del Poblense.

Este directivo, ya curtido en mil batallas, reconoce que antes de comenzar la competición intuyeron que la temporada podría ir bien. «En la pretemporada pudimos observar que el equipo funcionaba bien. Varios factores han sido importantes: comenzamos quince días antes que todos, los jugadores llegaron con buena preparación física y buen peso después del paréntesis vacacional de verano, y eso se nota mucho en el inicio; y hemos mantenido el bloque de la pasada temporada con refuerzos como Nofre y Fullana, entre otros, que se han acoplado perfectamente», manifestó.

El Poblense también ha servido de ejemplo para otros equipos que no van tan bien en la clasificación, mostrando que con trabajo y con futbolistas de Balears se pueden conseguir buenas metas. «Nuestra idea siempre ha sido contar con jugadores de Mallorca, principalmente porque consideramos que tienen nivel y, otra, porque el tema de la vivienda en esta isla es imposible por sus altos precios. Además, queríamos dar continuidad a ese bloque que subió de Tercera como premio por su buen trabajo. Tenemos 23 jugadores y han jugado todos», indicó.

El Poblense es primero en la tabla con 21 puntos, fruto de haber ganado seis partidos, empatado tres y solo haber encajado una derrota (1-0 ante el Girona B). Es el equipo que menos goles ha encajado, con siete, y viene de vencer a domicilio al Reus, que era el líder, por 1-2. Unos números que invitan a soñar. «Nosotros estamos contentos, como he dicho, pero a la vez tranquilos. Hemos de pensar que nuestro objetivo era mantener la categoría y luego lo que pueda venir. Hemos de ir partido a partido y siempre pensar que la categoría es muy complicada, por muy bien que vayamos en la actualidad. Ahora solo pensamos en nuestro próximo rival, que es el Valencia B», comentó el máximo dirigente blaugrana.

«¿Subir a Primera RFEF? Estamos preparados para jugar en categoría superior, ya lo hemos hecho en nuestra historia. No obstante, todavía es muy pronto para hablar de todo esto, porque resta mucha liga», añadió.

Para Molondro, un pilar muy importante en esta buena marcha del equipo es, sin duda, el entrenador Óscar Troya. «Tuvimos la suerte de contar con él. Lleva ya diez años en sa Pobla y fue un gran acierto. Siempre he dicho que podría entrenar perfectamente en Primera División. Su figura es muy importante, ya que todos los jugadores están con él y hace que todos se lleven muy bien. Él ha ejecutado la plantilla y está rodeado de un buen equipo técnico. Por ejemplo, Iván es el mejor entrenador de porteros que tiene Balears, seguro», relató el presidente del Poblense.

Por último, Molondro opinó del Porreres, el Andratx, el Atlético Baleares y la SD Ibiza. «Está muy bien que haya tantos equipos de esta comunidad. Después de estas diez jornadas, lo que se puede decir, y es muy importante, es que compiten. Como he dicho antes, la liga es muy larga y esta competición es muy complicada, ya que hay muchos encuentros en los que la diferencia es tan mínima que los duelos los puedes ganar, perder o empatar por pequeños detalles. La igualdad es máxima», finalizó el mandatario del Poblense, que aseguró que en el pueblo se vive un ambiente futbolero y que, al ir por sus calles, es felicitado por los ciudadanos.