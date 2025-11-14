Juan Miquel Mulet y Daniela García finalizan segundos en la Copa de Europa Junior por parejas

Las parejas mallorquinas formadas por Juan Miquel Mulet y Daniela García, en categoría júnior, y Toni Lozoya y Alma García, en categoría alevín, todos del Club Rodes d’Or de Son Ferriol y entrenados por Adela Marín, han firmado una gran actuación esta semana en la Copa de Europa de patinaje artístico celebrada en Matosinhos (Portugal).

En este mismo campeonato, la patinadora Marina Royo Fernández, del Club Patinatge Mediterrani y entrenada por Javi Pont, se proclamó subcampeona juvenil.

Los representantes del Club Rodes d'Or en Portugal / Club Rodes d'Or

Campeones de Baleares

Los actuales campeones de Baleares por parejas, subcampeones de España y recientemente campeones del Trofeo Ciutat de Palma, todos ellos en categoría júnior, finalizaron en un meritorio segundo puesto, acumulando un total de 91,57 puntos tras la disputa del programa corto (31,03) y programa largo (60,54). Solo fueron superados por la pareja italiana formada por Gaia Rachele y Thomas Lauri.

Por su parte, Toni Lozoya y Alma García, en la categoría alevín, terceros en la última edición del Campeonato de España por parejas y también vencedores en su categoría del Trofeo Ciutat de Palma, finalizaron en octava posición.