Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate

Un joven deportista mallorquín ha visto este viernes por la mañana cómo le impedían embarcar en un avión con destino a Granada, donde la expedición de la Federación Balear de Kárate viaja para después trasladarse hasta Jaén, sede del Campeonato de España de este deporte.

La situación se ha producido esta mañana, sobre las 09:00 horas, cuando los empleados de la aerolínea han contrastado la documentación y han advertido que no constaba la condición de residente en Mallorca de Esteban de la Pava, por lo que no se le ha permitido embarcar.

Ante esta situación, el padre del chico, que ha sido convocado para el Nacional tras proclamarse campeón de Baleares sub-21 de kumite (84 kg), se ha ofrecido a pagar la cantidad que faltaba para completar el billete normal (los residentes en la isla viajan con descuento). Se le ha comunicado que no era posible y que debía comprar un billete por internet.

Según han informado los familiares del joven, desde la Federació Balear de Kárate (FBK) se les ha indicado que no se podía hacer nada para que pudiera embarcar con el resto del equipo. Esteban de la Pava tiene de plazo hasta las 10:00 horas de mañana, hora del pesaje, para llegar a Jaén y poder competir.

“Ojalá alguien nos pudiera ayudar”

En la búsqueda de pasaje, los familiares de Esteban de la Pava se han encontrado con precios muy altos, debido a la urgencia del viaje, que en estos momentos no pueden asumir.

“Ojalá alguien nos pudiera ayudar, o que alguna aerolínea nos facilitara una forma de poder llegar a tiempo”, declaró el padre del chico, quien este mediodía buscaba la manera de poder comprar el billete. La familia ha facilitado dos números de teléfono (637999904 –Fernando– y 637999961 –Esteban–) “por si alguna persona o empresa nos puede ayudar”.