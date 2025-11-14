El ConectaBalear busca mantener su imbatibilidad contra el Benidorm

El ConectaBalear CV Manacor recibe este sábado a las 18:00 horas en el Miquel Àngel Nadal al Benidorm en una nueva cita de Superliga. Los manacorins se enfrentan a un recién ascendido que, pese a haber arrancado la liga enfrentándose a los grandes, no ha quedado atrás.

El equipo dirigido por Alexis González llega en un momento inmejorable, con tres victorias en las tres primeras jornadas y la ilusión de seguir en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el técnico argentino no se confía ante un rival que viene dejando buenas sensaciones en su debut en la máxima categoría.

El entrenador ha insistido en mantener los pies en la tierra y no dejar que la exigencia de la participación en Europa les pase factura. “Es un equipo que está jugando bien, que tuvo resultado positivo contra Teruel. Será un partido igualado que tenemos que ganar porque estamos en la parte de arriba de la clasificación”, ha explicado González. “Nosotros lo dejamos bien claro: en cuanto a Europa vamos a ir a ganar los partidos que podamos y después, en la Liga, no perder el foco”, ha añadido.

En cuanto a la plantilla, González ha dejado claro que no habrá rotaciones especiales pese al exigente calendario. “Mantenemos siempre el equipo salvo que haya modificaciones por rendimiento o lesión. Lo afrontamos igual, no haremos descansos, así que esperamos a Benidorm, que será un partido difícil”, ha concluido.

Con el empuje de su afición y el deseo de prolongar su racha victoriosa, el Manacor buscará seguir consolidando su gran inicio de temporada ante un Benidorm fuerte.