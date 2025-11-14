Baloncesto | Liga F Challenge
Un Azulmarino invicto recibe a un Mijas que le pisa los talones
El conjunto dirigido por Alberto Antuña buscará este sábado a las 19 horas en Son Moix su octava victoria consecutiva del curso
Maria Quetglas
El Azulmarino recibe este sábado a las 19 horas en Son Moix al Unicaja Mijas en un duelo de alto voltaje. El conjunto malagueño, uno de los favoritos al ascenso, está dispuesto a luchar por la primera plaza del Azulmarino, que tras varias semanas doblegando a sus rivales con una amplia diferencia, mañana prevé una lucha de titanes en el templo balear.
El conjunto dirigido por Alberto Antuña llega al encuentro en un momento de forma inmejorable: sus pupilas siguen invictas tras siete jornadas consecutivas consiguiendo la victoria. La última de ellas la firmaron el pasado sábado en su visita a La Rioja, en la que se impusieron por 50-97, el quinto triunfo más amplio de la historia en la segunda división femenina de baloncesto.
Esta semana deberán enfrentarse a uno de los cocos de la liga. Las malagueñas se encuentran actualmente tan solo un punto por debajo de las mallorquinas y llegan a Son Moix decididas a luchar por las primeras plazas. La alero estadounidense Camille Zimmerman, la dominicana Cesarina Capellán y la vallisoletana Celia García Paunero serán las jugadores claves a tener en cuenta para el Azulmarino.
El Azulmarino quiere prolongar su racha perfecta y confirmar, una semana más, su condición de aspirante al ascenso. El encuentro podrá seguirse en directo a través de CanalFEB.tv.
- El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por 'darle chivatazos' a los narcos