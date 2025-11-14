Un Azulmarino invicto recibe a un Mijas que le pisa los talones

El Azulmarino recibe este sábado a las 19 horas en Son Moix al Unicaja Mijas en un duelo de alto voltaje. El conjunto malagueño, uno de los favoritos al ascenso, está dispuesto a luchar por la primera plaza del Azulmarino, que tras varias semanas doblegando a sus rivales con una amplia diferencia, mañana prevé una lucha de titanes en el templo balear.

El conjunto dirigido por Alberto Antuña llega al encuentro en un momento de forma inmejorable: sus pupilas siguen invictas tras siete jornadas consecutivas consiguiendo la victoria. La última de ellas la firmaron el pasado sábado en su visita a La Rioja, en la que se impusieron por 50-97, el quinto triunfo más amplio de la historia en la segunda división femenina de baloncesto.

Esta semana deberán enfrentarse a uno de los cocos de la liga. Las malagueñas se encuentran actualmente tan solo un punto por debajo de las mallorquinas y llegan a Son Moix decididas a luchar por las primeras plazas. La alero estadounidense Camille Zimmerman, la dominicana Cesarina Capellán y la vallisoletana Celia García Paunero serán las jugadores claves a tener en cuenta para el Azulmarino.

El Azulmarino quiere prolongar su racha perfecta y confirmar, una semana más, su condición de aspirante al ascenso. El encuentro podrá seguirse en directo a través de CanalFEB.tv.