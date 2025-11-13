El nadador mallorquín Hugo González se clasifica para el Europeo en el Nacional

El Campeonato de España de Invierno en piscina corta ha arrancado este jueves en la piscina Nova de l’Escullera (Barcelona) y se disputará hasta el próximo domingo. Este primer día del LXVIII Campeonato de España Absoluto Open de Invierno en piscina corta dejó actuaciones destacadas para los nadadores baleares.

El triple finalista olímpico Hugo González selló este jueves su clasificación para el Campeonato de Europa de piscina corta Lublin 2025, en una jornada marcada por múltiples mínimas para la selección española. Tras renunciar a la final de los 50 espalda, González centró sus esfuerzos en los 200 braza, donde no solo logró la victoria, sino que firmó un tiempo de 2:06.10, rebajando en trece centésimas la mínima exigida por la RFEN (2:06.23). Con esta marca, el campeón mundial de 200 espalda en Doha 2024 añade una nueva prueba a su programa internacional.

Por su parte la tambien mundialista en la pasada temporada, Estella Tonrath (CN Terrassa, 2007) firmó la 7.ª posición en la Final A del 50 espalda con un tiempo de 28.19. También brilló Ania Cristina Buciu (CN Llucmajor, 2007), 6.ª en la Final B de 50 espalda con 28.77, registro que supone la Mejor Marca Territorial de 18 años.

En el fondo femenino, Beth Abad (CN Palma, 2008) logró la 4.ª plaza en la Final B del 400 libre con 4:13.06, estableciendo su mejor marca personal. Por su parte, Sarah Holgado (CN Terrassa, 2007) fue 3.ª en la Final B del 200 braza con 2:32.48. Cerró la jornada Emily Czaja (CN Palma, 2010), 20.ª en el 100 mariposa con un tiempo de 1:02.04, también nueva Mejor Marca Territorial de 15 años.

La competición cuenta con el campeón del mundo Hugo González como principal atractivo y reúne a los mejores nadadores nacionales del 13 al 16 de noviembre, sirve también como preparación y prueba classificatoria para el Europeo de piscina corta para varios deportistas ya clasificados como los mallorquines Estella Tonrath (C.N. Terrassa), junto al velocista Sergio de Celis (C.N. Sabadell).

La presencia balear es notable, con una amplia delegación encabezada por el C.N. Palma, además de representantes del C.N. La Salle-Palma, C.N. Voltor Balear, C.N. Llucmajor, Portus, Santa Eulalia y A. Master Baleares.

Las preliminares se están disputando cada mañana a las 10:00 CET, mientras que las finales se celebrarán desde las 18:00 CET (17:30 el domingo), donde se decidirán las primeras medallas del campeonato.