Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BOICOT AL EXPRESIDENTE

Un individuo ataca a Rubiales con huevos durante la presentación de su libro

El expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales.

El expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales. / FERNANDO VILLAR / EFE

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Un individuo ha irrumpido en la presentación del libro de Luis Rubiales lanzándole huevos. Mientras el ex presidente de la RFEF y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de “no se preocupan, no pasa nada” y le ha lanzado huevos.

Rubiales se encontraba presentando su autobiografía 'Matar a Rubiales' en un recinto en el barrio de Salamanca de Madrid, rodeado de algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González Cueto, además de otros amigos.

La seguridad del evento se ha llevado de inmediato al atacante y le ha sacado del recinto para retenerle y llamar a la Policía. “Me he asustado de verdad, no sabía si podía llevar un arma, he visto ahí a la mujer embarazada de uno de mis amigos”, ha dicho después Rubiales, asegurando después que "este no se atreve a acercarse a mí por la calle".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
  2. Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
  3. El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
  4. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
  5. El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
  6. Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
  7. La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma
  8. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso

Choque entre PP y PSIB por la gestión de la transparencia en el Consell de Mallorca

Choque entre PP y PSIB por la gestión de la transparencia en el Consell de Mallorca

Enfermeras de Baleares exigen al IbSalut el pago de los atrasos de la carrera profesional

Enfermeras de Baleares exigen al IbSalut el pago de los atrasos de la carrera profesional

Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada

Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada

Denuncian la "insalubridad" en la base del 061 y el GSAIB en Lloseta: "Hay plagas de insectos"

Denuncian la "insalubridad" en la base del 061 y el GSAIB en Lloseta: "Hay plagas de insectos"

VÍDEO | Denuncian la "insalubridad" en la base del 061 y el GSAIB en Lloseta: "Hay plagas de insectos"

VÍDEO | Denuncian la "insalubridad" en la base del 061 y el GSAIB en Lloseta: "Hay plagas de insectos"

Simonet defiende su gestión con la granja de Llucmajor y afea al anterior Govern: "¿Nadie veía las 127.000 gallinas?"

Simonet defiende su gestión con la granja de Llucmajor y afea al anterior Govern: "¿Nadie veía las 127.000 gallinas?"
Tracking Pixel Contents