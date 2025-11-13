Farah 'La Reina Mora' El Bousairi defenderá el título de campeona de España en el Germans Escalas

La boxeadora mallorquina Farah 'La Reina Mora' El Bousairi será la principal protagonista de un evento histórico que se va a disputar en Palma (Polideportivo Municipal Germans Escalas) el próximo 22 de noviembre a partir de las 17:30 horas. La actual campeona de España del peso mosca defenderá su título ante la andaluza Ana Acevedo, que es la aspirante oficial nombrada por la Federación Española. Nunca antes en la historia del boxeo en Baleares se ha disputado en el archipiélago un campeonato de España profesional femenino. Será el principal evento de una velada que coordinará la Federación Balear de Boxeo junto a Tundra Promotions, Motorcity y ND Boxing.

El combate está levantando una gran expectación por la importancia del mismo y también por lo que supone para Farah y para el boxeo femenino balear. El Bousairi llevaba más de dos años esperando este momento. Consiguió el cinturón en Asturias en junio de 2023 y por fin ha llegado el momento de defenderlo en casa, delante de toda su afición.

Durante todo este tiempo la campeona de España ha tenido la posibilidad de pelear en Mallorca en combates sin título y también en los mejores escenarios internacionales como Londres o Canadá, enfrentándose a las mejores boxeadoras del mundo en su división. Pero ahora llega el momento de la verdad en su territorio.

Con esta opción titular ante Acevedo se le presenta a la pupila de David Quiñonero la posibilidad de seguir creciendo y dar un golpe encima de la mesa para asaltar de una vez por todas Europa. Pero antes debe superar un escollo que se presenta muy complicado, ya que Ana Acevedo es una gran boxeadora que suma un récord profesional de 6 victorias y 1 derrota, por las 11 victorias y 6 derrotas de Farah.

Pero este no será el único aliciente de una velada que está llamando la atención de toda la afición balear. En otro combate más que destacado, vuelven al ring dos nombres muy conocidos del boxeo isleño. Nos referimos a "Coco" Campaner y a Manuel Medrano, que se enfrentarán en un duelo de lo más atractivo y de pronóstico incierto.

Será una pelea con un duelo de estilos donde ambos tienen opciones de hacerse con la victoria. También será protagonista Farlin Condori, actual aspirante al Nacional supergallo. Condori realizará una pelea internacional a la distancia de 6 asaltos, enfrentándose al rumano Cristian Dobrica.

También se disputará el Trofeo Ciutat de Palma, con sendos combates neoprofesionales. En el peso pluma se enfrentarán Oubaida Brik y Gonzalo García, mientras que en el peso semipesado intercambiarán cuero Madu Pascua y Anton Marius. Completarán esta sobresaliente cartelera seis combates amateur en la modalidad de boxeo olímpico. Ya se pueden adquirir entradas anticipadas para el evento a través de todos los clubes participantes en la velada, con precios a partir de los 25 euros.