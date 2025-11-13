Cata Coll ya es centenaria con el Barcelona

La mallorquina Cata Coll llegó a los 100 partidos con el Barça ante el Leuven y lo celebró con otra portería a cero, reflejo del nivel que está mostrando esta temporada. En esta Champions solo ha encajado un gol —el de Klara Bühl contra el Bayern—, una cifra que confirma su madurez y su peso en un equipo que confía en ella para liderar desde atrás. Hace un mes renovó hasta 2029, un movimiento que blinda la portería azulgrana y reafirma que el club la ve como la guardiana del presente y del futuro.

Tras el encuentro, Alexia le entregó una camiseta con su nombre y el número 100, y toda la plantilla —incluida la mascota CAT— posó para inmortalizar un momento especial. "Estoy muy feliz de cumplir 100 partidos con el club de mi vida. Defender este escudo es un orgullo inmenso y mis compañeras estaban muy contentas por mí", dijo Cata.

Pere Romeu también destacó su evolución: "Es una pieza fundamental. Genera un gran clima de trabajo, es exigente con las compañeras pero siempre con buen feeling. En el campo es clave: inicia el juego, defiende mejor la profundidad, toma mejores decisiones y en las salidas da muy buenos pases. Estoy muy contento con su rendimiento". Una confirmación más del momento imparable de la balear