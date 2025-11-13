Berettyóújfalu, próximo destino europeo del Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal jugará el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League frente al Hit Kyiv en el Pálfi István Rendezvénycsarnok Sports Hall, en la localidad húngara de Berettyóújfalu, situada al este del país y muy cerca de la frontera con Rumanía.

El encuentro se disputará el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas, en un escenario neutral debido al contexto actual en Ucrania, país del conjunto rival. La eliminatoria se resolverá en Palma, con el partido de vuelta programado para el viernes 5 de diciembre en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

Con motivo de este duelo decisivo, Conectabalear regalará las entradas a todos los abonados del Illes Balears Palma Futsal, ya que, al tratarse de una competición UEFA, el partido no está incluido en el abono. El patrocinador principal del club asumirá íntegramente el coste para que los 3400 socios puedan llenar Son Moix y apoyar al equipo en un encuentro que puede tener sabor a final.

Los abonados deberán recoger sus entradas en las oficinas del club los días 2, 3 y 4 de diciembre, en los horarios que se anunciarán próximamente. Para el público general, las entradas tendrán un precio de 10 euros.

El equipo de Antonio Vadillo afrontará una eliminatoria exigente ante un rival ya conocido para los mallorquines. El Hit Kyiv ya demostró su nivel en la Elite Round de la temporada 2023/24, cuando ambos se enfrentaron en Son Moix en un partido durísimo que terminó con un empate 2-2. Aquel precedente avisa del desafío que espera al Illes Balears Palma Futsal, que sabe que deberá ofrecer su mejor versión para dejar bien encarrilada la ida y volver a casa con la confianza de poder cerrar la eliminatoria y seguir avanzando en el sueño europeo.

El Illes Balears Palma Futsal se sube al Tren de Sóller

El Illes Balears Palma Futsal, la Fundació Miquel Jaume y el Tren de Sóller han alcanzado un acuerdo para organizar una excursión especial a Sóller el domingo 23 de noviembre, dirigida a 334 abonados del Illes Balears Palma Futsal o miembros de la Fundación. El histórico tren partirá a las 10:00 horas y regresará a las 16:30 horas, en una jornada que busca fomentar la convivencia, el sentimiento de pertenencia y la comunión entre todos los aficionados y miembros de ambas entidades.

Se trata de una iniciativa que pretende unir deporte, tradición y ocio en una experiencia diferente, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de uno de los trayectos más emblemáticos de Mallorca. Los interesados en participar deberán inscribirse enviando su nombre completo, correo electrónico y teléfono de contacto a areasocial@palmafutsal.com antes del 20 de noviembre. Posteriormente, se contactará por correo con los 334 primeros inscritos para informar del procedimiento de recogida de entradas. El único requisito para participar será llevar una camiseta del Illes Balears Palma Futsal o de la Fundació, ya sea actual o antigua, como símbolo de identidad compartida.

José Tirado, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa: “Estamos muy felices de llegar a un acuerdo con una pieza histórica de Mallorca como es el Tren de Sóller. La excursión será una gran fiesta y una oportunidad para que nuestros socios disfruten de algo maravilloso, en un entorno tan emblemático y tradicional. Es una auténtica fiesta del Palma Futsal, y queremos agradecer al Tren de Sóller su implicación y el cariño con el que se ha volcado en nuestro proyecto”.