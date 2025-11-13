El Atlético Baleares quiere llenar su estadio ante el Espanyol

El Atlético Baleares quiere llenar el Estadi para lograr la machada ante el Espanyol. El conjunto blanquiazul se enfrenta a los ‘pericos’ el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en la segunda ronda de la Copa del Rey y el club ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro.

Los precios son los siguientes: 10 euros para los abonados, que pueden reservar su asiento hasta el viernes 21 de noviembre y pueden obtener dos entradas extra más por 15 euros; para los no abonados el coste es de 25 euros; y para la zona visitante es de 30.

Los tickets se pueden comprar online o en las taquillas del campo. A través de Internet, pueden adquirirse desde la mañana de este jueves, y en físico, se venderán a partir del lunes 17 de noviembre hasta el día anterior al choque, el miércoles 3 de diciembre. El horario para acudir a hacerse con las entradas es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00.