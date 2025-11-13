Fútbol | Copa del Rey
El Atlético Baleares quiere llenar su estadio ante el Espanyol
Las entradas para el encuentro de Copa del Rey ante los 'pericos' pueden comprarse desde ya vía online o a partir del lunes 17 en las taquillas del campo
El Atlético Baleares quiere llenar el Estadi para lograr la machada ante el Espanyol. El conjunto blanquiazul se enfrenta a los ‘pericos’ el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en la segunda ronda de la Copa del Rey y el club ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro.
Los precios son los siguientes: 10 euros para los abonados, que pueden reservar su asiento hasta el viernes 21 de noviembre y pueden obtener dos entradas extra más por 15 euros; para los no abonados el coste es de 25 euros; y para la zona visitante es de 30.
Los tickets se pueden comprar online o en las taquillas del campo. A través de Internet, pueden adquirirse desde la mañana de este jueves, y en físico, se venderán a partir del lunes 17 de noviembre hasta el día anterior al choque, el miércoles 3 de diciembre. El horario para acudir a hacerse con las entradas es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00.
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso