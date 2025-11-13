Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Copa del Rey

El Atlético Baleares quiere llenar su estadio ante el Espanyol

Las entradas para el encuentro de Copa del Rey ante los 'pericos' pueden comprarse desde ya vía online o a partir del lunes 17 en las taquillas del campo

Florin Andone y Jaume Pol, durante un entrenamiento en el Estadi Balear.

Florin Andone y Jaume Pol, durante un entrenamiento en el Estadi Balear. / ATB

Sergi Fullana

El Atlético Baleares quiere llenar el Estadi para lograr la machada ante el Espanyol. El conjunto blanquiazul se enfrenta a los ‘pericos’ el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en la segunda ronda de la Copa del Rey y el club ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro.

Los precios son los siguientes: 10 euros para los abonados, que pueden reservar su asiento hasta el viernes 21 de noviembre y pueden obtener dos entradas extra más por 15 euros; para los no abonados el coste es de 25 euros; y para la zona visitante es de 30.

Los tickets se pueden comprar online o en las taquillas del campo. A través de Internet, pueden adquirirse desde la mañana de este jueves, y en físico, se venderán a partir del lunes 17 de noviembre hasta el día anterior al choque, el miércoles 3 de diciembre. El horario para acudir a hacerse con las entradas es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00.

