El Team Rafa Nadal acaba segundo en el Mundial de lanchas eléctricas

El Team Rafa Nadal ha cerrado la temporada 2025 de la E1 Series con un resultado histórico: subcampeón del mundo en el campeonato internacional de motonáutica eléctrica organizado por la UIM. El equipo, que representa al tenista mallorquín en esta innovadora competición de lanchas de propulsión 100 % eléctrica, ha completado un año de progresión y consolidación en la élite mundial.

El propio Rafa Nadal presenció en directo el último Gran Premio de la temporada, en el que sus pilotos tenían opciones de lograr el título. “Una semana muy emocionante en Miami con la última carrera del año en @e1series! Felicidades a todo el @e1teamrafa por el esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo”, publicó en sus redes sociales el extenista.

“Mantendré el espíritu de lucha y todos los momentos que hemos compartido juntos”, agregó el mallorquín, que mantiene su compromiso con este campeonato de lanchas eléctricas, en el que también participan como propietarios de otros equipos algunas leyendas del deporte: “Felicidades a Tom Brady y al Team Brady por la victoria final. ¡Volveremos más fuertes el año que viene!”.

El equipo de Rafa Nadal consiguió su primera victoria el pasado febrero en el Gran Premio de Doha. Tras una temporada regular, el Team Rafa llegó con opciones al desenlace del campeonato, celebrado en Miami, donde se clasificó segundo.

Segundo podio del año

Este segundo podio del año no le valió para alzar el título, quedando en la segunda posición de la general, por detrás de un Team Brady al que le bastó el triunfo en esta última cita para revalidar el título de campeón del mundo.

La E1 Series combina tecnología, sostenibilidad y espectáculo en circuitos urbanos sobre el agua. Es un campeonato mundial de motonáutica eléctrica, organizado por la Union Internationale Motonautique (UIM) bajo el nombre oficial de UIM E1 World Championship.

Las embarcaciones utilizadas —denominadas RaceBirds— son botes hidrofoil eléctricos que se elevan sobre el agua al alcanzar cierta velocidad, lo que reduce la fricción y les permite alcanzar velocidades de unos 50 nudos (≈93 km/h) en competición.

En estas dos temporadas de competición, el Team Rafa Nadal se ha consolidado como uno de los referentes de la motonáutica internacional, reforzando la vinculación del deportista mallorquín con proyectos innovadores y sostenibles ligados al deporte y al medio ambiente.