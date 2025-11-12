Estos son los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey para los equipos mallorquines

Ya se conocen los horarios de los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Mallorca se enfrentará al Numancia el martes 2 de diciembre a las 19:00 horas. Un encuentro que será especial para Jagoba Arrasate, que volverá a Soria, donde dirigió tres temporadas antes de dar el salto a Osasuna.

El Atlético Baleares, por su parte, recibirá al Espanyol el jueves 4, también a las 19:00 horas. Un choque con un gran valor sentimental también para Luis Blanco. El técnico se enfrenta al equipo en el que estuvo antes de recalar en el club de la Vía de Cintura y en el que fue el segundo de Manolo González, el entrenador de los 'pericos'. Ambos encuentros podrán seguirse a través de Movistar.

Bermellones y blanquiazules serán los dos únicos representantes de la isla en esta segunda ronda después de que en la primera cayeran el Sant Jordi (0-5 vs. Osasuna) y el Constància, que estuvo a punto de lograr la machada (2-3 vs. Girona en la prórroga).