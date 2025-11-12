Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Copa del Rey

Estos son los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey para los equipos mallorquines

Mallorca y Atlético Baleares, los dos únicos representantes de la isla que quedan en la competición, jugarán el martes 2 de diciembre y el jueves 4, respectivamente

Horarios de los partidos de segunda de la Copa del Rey que se jugarán el martes 2 de diciembre.

Sergi Fullana

Ya se conocen los horarios de los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. El Mallorca se enfrentará al Numancia el martes 2 de diciembre a las 19:00 horas. Un encuentro que será especial para Jagoba Arrasate, que volverá a Soria, donde dirigió tres temporadas antes de dar el salto a Osasuna.

El Atlético Baleares, por su parte, recibirá al Espanyol el jueves 4, también a las 19:00 horas. Un choque con un gran valor sentimental también para Luis Blanco. El técnico se enfrenta al equipo en el que estuvo antes de recalar en el club de la Vía de Cintura y en el que fue el segundo de Manolo González, el entrenador de los 'pericos'. Ambos encuentros podrán seguirse a través de Movistar.

Bermellones y blanquiazules serán los dos únicos representantes de la isla en esta segunda ronda después de que en la primera cayeran el Sant Jordi (0-5 vs. Osasuna) y el Constància, que estuvo a punto de lograr la machada (2-3 vs. Girona en la prórroga).

