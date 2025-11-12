Rubiales acusa a Pedro Sánchez de usarle como "cortina de humo" para lograr su investidura

Luis Rubiales concedió este martes una entrevista al programa El Chiringuito en la que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberle usado como una "cortina de humo" para conceder a "los independentistas" una amnistía "que dijo a todos sus electores que jamás les daría" y conseguir así su investidura como presidente del Gobierno en el otoño de 2023. En conversación con Josep Pedrerol, el expresidente de la RFEF y condenado por agresión sexual ha insistido en que Jenni Hermoso le dio su consentimiento para besarla tras la final del Mundial 2023: "Ni le he pedido ni le pediré perdón, porque ella dijo 'vale'".

Rubiales no había hecho declaraciones en medios de comunicación desde que fue condenado por agresión sexual a la jugadora española el pasado mes de febrero, una sentencia ratificada en segunda instancia en junio y que está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo. El exdirigente federativo también está a la espera de que finalice la instrucción del caso Supercopa, en el que está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal junto a otros antiguos cargos de la RFEF.

Reaparece ahora, tras hacerlo hace unos días en las redes sociales, para promocionar su libro 'Matar a Rubiales' (Editorial Última Línea) que saldrá a la venta este jueves, el mismo día en que lo presentará públicamente con un acto en Madrid. Son 506 páginas escritas por el propio Rubiales, a quien la editorial describe como "el damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español y de una de las persecuciones injustas más duras y crueles de la democracia española". Estas han sido sus principales declaraciones durante la entrevista:

Sobre la condena por agresión sexual

"Tenemos la obligación de acatar una sentencia en un Estado de Derecho, pero tenemos el derecho a recurrirla si estamos de acuerdo y no considero que fuera una agresión sexual".

Sobre el beso a Jenni Hermoso

"Fue desacertado, no estuvo bien, tuve que ser más presidencial. Pero de ahí a la que se ha montado... Algo de manera desorbitada, distorsionada, elevada a la máxima potencia por ciertos intereses. Empecé mi discurso en la asamblea diciendo 'me he equivocado'. Pedí perdón y lo vuelvo a hacer. No pedí ni pido perdón a Jenni Hermoso porque ella me dijo 'vale'. Jenni y yo sabemos que no es como se recoge en la sentencia, yo le pedí permiso y ella me dijo que sí. Yo no he modificado nunca mi relato. Ella era una buena amiga mía".

Sobre Pedro Sánchez

"Vi un movimiento claro de la extrema izquierda de este país para ir a por mí. En un contexto en el que Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los independentistas, a los que dio una amnistía que dijo que jamás les daría, para su investidura. Fue una cortina de humo para que se hablara de otra cosa".

Sobre Irene Montero

"Creo que se aprendió el nombre de Jenni ese día, no le ha interesado el fútbol femenino jamás. Con lo que hizo con la 'ley del sí es sí', permitiendo que haya violadores en la calle, no tiene autoridad para hablar sobre este tema".

Sobre Luis de la Fuente

"Hay que medirlo por su trabajo como seleccionador, pero a nivel personal sabe que yo habría actuado con él de otra manera. Si se ha portado bien o no, es una cosa entre él y yo. En mi despacho, reunido con seis o siete personas, había personas más vehementes que yo sobre ese feminismo que trató de crear una realidad paralela. Sorprendería a muchos".

Sobre sus presuntas 'mordidas'

"No hay ninguna 'mordida', jamás en mi vida he pegado una 'mordida'. Es más, he impedido que alguno en la Federación hiciera alguna mordida. Gerardo González Otero vino a mi despacho con mi tío Juan a comprar los derechos de TV de la Copa y la Supercopa, que no se compran sino que se subastan, y lo eché de mala manera de mi despacho. Yo no me he llevado ni un céntimo. El caso Supercopa empieza por un periodista, el señor Olmo [El Confidencial], diciendo que yo he llevado la Supercopa a Arabia Saudí para que Piqué se lleve una comisión habiendo una oferta de Qatar mejor. Él me reconoce que no es así y me acaban imputando por eso, por una falsa noticia".

Sobre Rafael Louzán

"Es mucho más fácil tener un presidente como Louzán, que dice a todo que sí, a lo de Miami, a lo de CVC que me parece un escándalo... Es como la rendición de Breda, pero es la rendición de Tebas. No ha entrado en la RFEF para ser leal a la institución, sino para concederle todo a LaLiga. No le interesa trabajar para la RFEF, le interesa estar. Louzán hizo una gestión desastrosa en Galicia, que lo tuvimos que reflotar con dos o tres millones de euros de la Federación. Que no conoce el fútbol, que no conoce las federaciones territoriales, que son el alma".

Sobre Javier Tebas

"En mi libro explico las mentiras de Javier Tebas y cómo financiaba a gente para que me denuncie. He tenido más de 100 denuncias por él y en todas he salido inocente. Hubo una campaña contra mí de medios de comunicación que reciben millones de 'branded content' de LaLiga".

Sobre la huelga de hambre de su madre

"Tengo una madre muy católica que ha ido siempre a la Iglesia. Yo no le dije a mi madre que hiciera nada, sufrí por ella tanto o más que por mí".

Sobre su dimisión

"El Mundial de España, que fue una idea mía con el presidente de la federación de Portugal en un palco, lo anuncian Sánchez e Infantino (presidente de la FIFA) en Nueva York. El secretario de Estado, Víctor Francos, por medio de un intermediario, me dice que si no me voy se va a ir a la calle todo mi equipo, que van a hablar con FIFA para que... Yo dimito por eso".

Sobre las capitanas de la selección

"Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro me llamaron para pedirme la cabeza de Jorge Vilda y luego recibimos los 15 emails [de renuncia de internacionales]. Nosotros y nuestras familias sufrimos mucho. El 'ole tus huevos' desde el palco fue soez, pero no fue contra nadie. Irene y Alexia tenían mucha ascendencia sobre Jenni. Patri Guijarro me generó admiración, fue hasta el final con lo que pensaba y no fue al Mundial, siendo la mejor del mundo en su posición. Hubo una revancha de las jugadoras que quisieron cargarse al seleccionador".