Rafa Nadal es el mallorquín con más records Guinness: estos son sus logros

El pasado 8 de octubre se publicó en España una nueva edición del libro Guinness de los récords (Guinness World Records 2026), que incluye 2.897 logros recopilados en todo el mundo, con más del 80% nuevos y actualizados para este año.

En esta nueva edición aparecen 12 nuevos récords para España y 38 marcas nacionales aparecen en total en la publicación.

Estos son los 12 nuevos récords españoles

Ibai Llanos rompe Internet: la retransmisión más vista de la historia de Twitch

El streamer Ibai Llanos vuelve a hacer historia con "La Velada del Año 4", celebrada el 13 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Con 3.846.256 espectadores simultáneos, el evento se convierte en la transmisión con más espectadores en Twitch, batiendo el récord mundial por tercer año consecutivo.

Jordi Sala, el prodigio del BMX con solo 12 años

El joven ciclista Jordi Sala consiguió el récord de más saltos sobre vehículos haciendo el caballito en bicicleta en un minuto, al superar 27 coches el 18 de diciembre de 2024 durante el programa televisivo La noche de los récords (GWR). Su hazaña, realizada en directo, asombró tanto al público como al jurado.

Alejandro Soler Tarí: flexiones sobre libros Guinness

El incansable deportista y coleccionista de títulos Alejandro Soler Tarí estableció el récord de más flexiones sobre libros Guinness en un minuto, al completar 52 repeticiones en equilibrio sobre cuatro libros el 26 de mayo de 2024. Una marca que combina fuerza, equilibrio y simbolismo.

Luis Mengual acelera hacia la historia

El ingeniero valenciano Luis Mengual logró la aceleración más rápida de 0 a 60 mph (97 km/h) en un kart eléctrico (prototipo) con un tiempo de 1,866 segundos, registrado el 24 de agosto de 2023 en Chiva (Valencia). Con ello, superó su propio récord anterior de 2,218 segundos, conseguido en 2019.

Álvaro Martín Mendieta, el rey de los cordones

Conocido por su destreza y velocidad, Álvaro Martín Mendieta se consagra con múltiples marcas relacionadas con los cordones de zapatos. Su logro más reciente, del 22 de septiembre de 2024, fue el tiempo más rápido en atar tres pares de cordones en forma de lazo: 9,3 segundos. Además, ostenta los récords de más cordones atados en 30 segundos (17) y en un minuto (34), establecidos en 2023.

Clinique bate un récord de belleza colectiva

La firma Clinique logró el récord de más personas maquilladas con el mismo tono de base en una hora, al aplicar maquillaje a 229 personas en un evento celebrado el 28 de noviembre de 2024 en el Fitz Club de Madrid. Participaron 24 esteticistas profesionales, bajo la supervisión oficial de la jueza de GWR, Anouk de Timary.

Eloy Moreno, récord de firma literaria

El escritor Eloy Moreno consiguió el récord de más libros firmados en 12 horas, con un total de 11.088 ejemplares rubricados el 8 de febrero de 2025 entre su editorial y la plaza del Callao, en Madrid. La mayoría de los libros correspondían a sus exitosas novelas Invisible y Redes.

Rubén Roldán Bustos, referente del parkour paralímpico

El malagueño Rubén Roldán Bustos, oriundo de Rincón de la Victoria, se consolida como pionero del parkour paralímpico, un ejemplo de superación y motivación. A pesar de haber perdido una pierna, su dominio en acrobacias y su impacto mediático le aseguran un lugar histórico en el GWR 2026. «Nadie debe decirte cuáles son tus límites», afirma.

Jesús Vázquez, récord en la televisión española

El carismático presentador Jesús Vázquez alcanza el récord mundial de más programas de televisión presentados en español, con un total de 46 formatos distintos desde 1990. Su trayectoria incluye éxitos como La quinta marcha y La noche de los récords (Telecinco, 2025), donde se batieron otras marcas impresionantes en directo.

María José Fuster: pasión por las hueveras

Desde Campo (Huesca), María José Fuster posee la colección más grande de hueveras del mundo, con 15.485 piezas diferentes registradas el 22 de julio de 2023. Su colección, iniciada hace más de medio siglo, incluye modelos de porcelana, madera, plata e incluso diseños impresos en 3D.

Aitana Bonmatí: doble Balón de Oro y récord histórico

La futbolista Aitana Bonmatí logró su segundo Balón de Oro consecutivo en 2024, tras el primero obtenido en 2023. Junto a su compañera del FC Barcelona Alexia Putellas, galardonada en 2021 y 2022, comparten el récord de más premios consecutivos del Balón de Oro femenino para un club: cuatro en total.

Mallorca en la lista Guinness

Mallorca y tiene una presencia destacada en el libro Guinness, con un nombre imbatible: Rafa Nadal.

El extenista de Manacor, que anunció su retirada en octubre de 2024, cerró su carrera con numerosos récords:

Récords Guiness de Rafa Nadal vigentes (noviembre de 2025)

Más títulos de Roland Garros (individual masculino): 14 (2005–08, 2010–14, 2017–20 y 2022).

Más victorias de un mismo Grand Slam (era Open, masculino): 14 en Roland Garros. (Es, además, el récord absoluto de cualquier torneo de Grand Slam).

(Es, además, el récord absoluto de cualquier torneo de Grand Slam). Más finales disputadas en un mismo Grand Slam (era Open): 14 (todas en Roland Garros… y ganó las 14).

En 2005 venció al argentino Mariano Puerta por 6-7, 6-3, 6-1 y 7-5. /

Racha más larga de victorias en tierra batida (masculino): 81 partidos (12‑abr‑2005 a 19‑may‑2007).

(12‑abr‑2005 a 19‑may‑2007). Más títulos en tierra batida (era Open): 63

Más títulos consecutivos de Roland Garros (individual masculino): 5 (2010‑2014).

(2010‑2014). Campeón más veterano de Roland Garros (individual masculino, era Open): 36 años y 2 días (5‑jun‑2022).

(5‑jun‑2022). Más sets consecutivos ganados en una misma superficie (tenis): 50 en tierra (29‑may‑2017 a 10‑may‑2018).

(29‑may‑2017 a 10‑may‑2018). Primer jugador en ganar 10 títulos en el mismo torneo ATP (era Open): Monte‑Carlo 2017.

Primer jugador en ganar 10 títulos en el mismo Grand Slam (era Open): Roland Garros 2017.

Récords Guinness de Nadal vigentes compartidos con Djokovic

Final de Grand Slam más larga (era Open): 5 h 53 min (Australia 2012, con Novak Djokovic).

(Australia 2012, con Novak Djokovic). Más duelos entre dos jugadores en el ATP Tour (masculino): 60 (Nadal–Djokovic, 2006–2024).

(Nadal–Djokovic, 2006–2024). Más enfrentamientos de Grand Slam entre dos jugadores (masculino): 18 (Nadal–Djokovic).

Récords históricos (logrados por Nadal, luego superados)

Más años consecutivos ganando al menos un título ATP: 19 (2004–2022). En 2025 Novak Djokovic lo elevó a 20 temporadas, por lo que Nadal queda como poseedor histórico del registro.