Fútbol sala
El Palma Futsal anuncia la creación de los Premis Fundació Miquel Jaume
Los galardones reconocerán proyectos e iniciativas que promuevan los valores deportivos, sociales, culturales y medioambientales en las Illes Balears
La Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal ha presentado los I Premis Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor el compromiso, la dedicación y la contribución de personas, entidades y proyectos que destacan en las Illes Balears por su labor en la promoción de valores deportivos, sociales, culturales y medioambientales.
Estos premios surgen para rendir homenaje al legado humano y social de Miquel Jaume Roig, fundador e impulsor del Palma Futsal y de la Fundació, y para dar continuidad a su visión del deporte como una herramienta de integración, superación y respeto capaz de transformar la sociedad.
La convocatoria permanecerá abierta del 12 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, y se enmarca en el propósito de la Fundació de impulsar la transformación social a través del deporte y de fortalecer los vínculos con la comunidad balear.
Tres categorías
Los galardones se estructuran en tres categorías principales, cada una destinada a reconocer proyectos o trayectorias ejemplares en su ámbito:
- Fomento de valores deportivos y/o sociales: reconocerá a personas, entidades o proyectos que promuevan el juego limpio, la superación, la igualdad, la inclusión, el respeto o el trabajo en equipo.
- Fomento de la Cultura: distinguirá a personas, asociaciones o entidades que contribuyan al desarrollo cultural, la creatividad, la educación artística o la conservación del patrimonio cultural.
- Fomento del Medioambiente: premiará proyectos que destaquen por su compromiso con la conservación del entorno natural o la promoción de un modelo de desarrollo sostenible en las Illes Balears.
El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos social, cultural y deportivo, y el fallo se dará a conocer el 19 de enero de 2026. La gala de entrega de los premios se celebrará el 29 de enero de 2026 en el GPRO Valparaíso Palace & Spa de Palma.
Con una dotación económica de 2.000 euros por categoría, además de menciones honoríficas, los Premis Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal aspiran a consolidarse como un referente autonómico en el reconocimiento del compromiso social y del valor humano en todas sus formas de expresión.
Las bases completas y el formulario de inscripción pueden consultarse en la web oficial del Illes Balears Palma Futsal.
