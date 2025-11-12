Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patinaje artístico

Marina Royo, subcampeona juvenil en la Copa de Europa

La patinadora mallorquina del Club Patinatge Mediterrani sube al podio en Oporto

Marina Royo, en el podio con su medalla de plata

Marina Royo, en el podio con su medalla de plata / R.D.

Manuel Fernández

Palma

La patinadora Marina Royo Fernández, del Club Patinatge Mediterrani y entrenada por Javi Pont, se ha proclamado subcampeona de la Copa de Europa en la categoría juvenil el 10 de noviembre en Matosinhos (Oporto, Portugal).

Royo, una de las grandes promesas del patinaje balear, firmó una actuación sólida. La malloquina fue tercera en el programa corto, cuna puntuación de 47.75, y repitió puesto en el programa libre (66.03). El cómputo global de ambos ejercicios le permitió subir al segundo cajón del podio: segunda con 113.78. Primera se clasificó la italiana Gaia Manzan y tercera fue la también transalpina Agata Pasquini.

Marina Royo y su entrenador, Javi Pont, en Oporto

Marina Royo y su entrenador, Javi Pont, en Oporto / R.D.

La Copa de Europa, organizada bajo el paraguas de World Skate Europe, se celebra estos días en Matosinhos, reuniendo a los mejores patinadores del continente en las diferentes categorías de base y absoluta. Con esta medalla, Marina Royo consolida su progresión y sitúa al patinaje mallorquín en el foco europeo.

