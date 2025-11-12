Tiro olímpico
María Antonia Sastre, mejor española en el Mundial de tiro olímpico de Egipto
La mallorquina finaliza en posición 27 en individual y contribuye al puesto 12 del equipo en carabina aire damas
María Antonia Sastre completó una gran actuación en el Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico, disputado del 6 al 16 de noviembre en El Cairo (Egipto). La tiradora mallorquina finalizó en la 27.ª posición en la modalidad de carabina aire damas, firmando el mejor resultado para España en esta prueba en casi tres décadas.
El rendimiento de Sastre adquiere especial valor en una cita que reúne a las mejores especialistas del mundo, al situarse entre las treinta primeras, el mejor resultado en esta disciplina de una representante española desde que Marina Pons fuera sexta en el Mundial de 1998.
El equipo español, integrado por Sastre, Helena Arias e Inés Martinón, también brilló en la clasificación por conjuntos, donde alcanzó la duodécima posición, confirmando el progreso del tiro olímpico femenino español en el ámbito internacional.
Próxima cita, el Nacional
Tras su paso por Egipto, la deportista mallorquina afrontará la recta final de la temporada con la mente puesta en el Campeonato de España, que se disputará del 5 al 8 de diciembre, donde intentará revalidar el título nacional por tercer año consecutivo.
