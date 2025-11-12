FÚTBOL (SELECCIÓN)
De la Fuente: "Lamine se quería quedar. He echado de menos más empatía en Flick"
El seleccionador insiste en que el Barcelona "por lo menos tenía que haber comunicado de lo que tenían idea de hacerle. Es una cosa sorprendente"
El seleccionador español, Luis de la Fuente, analizó anoche lo ocurrido tras desconvocar a Lamine Yamal después de someterse a un tratamiento médico con su club para recuperarse de su lesión de pubis sin comunicárselo a los servicios médicos del club. El de Haro compareció en varias emisoras de radio y comentó la actualidad de lo ocurrido en un episodio que recrudece la tensión entre el Fútbol Club Barcelona y la selección.
La postura de Lamine
De la Fuente comenzó hablando del jugador: "Lamine está triste. Se ha ido muy triste, tenía ilusión de jugar estos partidos. Hablé ayer (por el lunes) con él, estuvimos reunidos toda la tarde y también por la noche. Estuve esta mañana con él. Quería quedarse, está entregadísimo a la causa de la selección. Tenemos una comunicación constante con los jugadores, especialmente cuando están lesionados. Traté de darle tranquilidad, él estaba preocupado, es muy joven. Es un jugador implicado con la Selección y muy querido. Quiere hacer una gran campaña con su club y también tiene grabado a fuego la Finalissima y el Mundial".
Para el seleccionador, el Barcelona "por lo menos se tenía que haber comunicado lo que tenían idea de hacerle. Luego ya están en la libertad de hacerle a su jugador lo que crean oportuno- ¿Por qué no lo comunican? Pregúntale a ellos. Es una cosa que es, cuanto menos, sorprendente". De la Fuente insistió en que "no hay maltrato al jugador. Nada más lejos de la realidad. La prioridad aquí es la persona, el futbolista. Cuando se comenta eso, me quedo sorprendido, impresionado. Hay casos de jugadores que han estado aquí y luego se han tenido que ir a casa. No corremos el riesgo con ninguno, porque priorizamos al futbolista y además tratamos con una gran cantera. Volvería a hacer lo mismo con Lamine, estaba bien para jugar esos partidos. Lo que hacemos es valorar en qué estado está, la comunicación que nos da ese futbolista... y tomamos las decisiones".
Sobre el tratamiento al que se sometió al jugador en la anterior convocatoria en la que estuvo, el seleccionador apuntó que “los que hemos sido futbolistas sabemos que tomar un Voltaren o un analgésico es algo normal. No hay nada peor que el desconocimiento y la ignorancia. La mala fe, también. El Barça quiere defender a su futbolista y, nosotros, también".
Relaciones con el Barça
Respecto a la relación con el Barcelona, el de Haro cree que "no pasa más de lo que se ha contado en el comunicado de la RFEF. Las relaciones son buenas. Tengo muy buena relación con el Barcelona, su presidente y la junta directiva. Lo que se cuenta en el comunicado, es lo que ha sucedido". Y añadió que ya se trabaja para solucionar la situación: "Esto se arregla con diálogo. Me consta que Karanka ha estado en contacto con Deco y el Barça. Mucho. Habrá que hablar más todavía. No solo está Lamine, hay más jugadores del Barça y no hay ningún problema. La relación no está deteriorada, pero todo se puede mejorar por ambas partes".
Además, habló de las palabras de Flick sobre este asunto: "Si tuviera que decir algo a un compañero, lo haría en privado. No lo hago públicamente, porque me puedo equivocar. He echado de menos más empatía en Flick, porque él ha sido seleccionador. Por lo demás, no tengo ningún problema con él".
Suscríbete para seguir leyendo
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
- Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original