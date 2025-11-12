Joan Pau Segura llega líder a la última cita del Nacional de Enduro

Joan Pau Segura, piloto de Muro y miembro del club Fora Vila Muro, protagonizó un fin de semana casi perfecto en el Campeonato de España de Enduro, imponiéndose en ambas jornadas celebradas en la localidad ourensana de Piñor.

Segura demostró un gran dominio sobre el exigente terreno gallego, afectado por las lluvias de los días previos, que complicaron el recorrido y pusieron a prueba la habilidad de todos los participantes. A pesar de las condiciones, el piloto del equipo TRT Motorcycles supo adaptarse con maestría y se llevó la victoria los dos días, consolidando así su liderato en la clasificación general de su categoría.

La lluvia complicó la prueba

“El terreno estaba complicado por la lluvia, pero me he sentido muy cómodo con la moto y con el ritmo. Gracias al equipo TRT Motorcycles por el apoyo constante y por el trabajo que hacen en cada carrera”, declaró el piloto mallorquín tras la prueba.

El podio del fin de semana tuvo un claro color de equipo, ya que sus compañeros de TRT también ocuparon posiciones destacadas, lo que confirma el excelente momento de la escudería.

Con estos resultados, Joan Pau Segura llega con ventaja a la última cita del campeonato, que se disputará en Almería, donde se decidirá definitivamente el Campeonato de España de Enduro 2025. Aun así, el piloto mallorquín se muestra prudente: “No hay que confiarse, todavía queda una carrera y daré lo mejor de mí hasta el final”.