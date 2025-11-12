Hugo González lidera el cartel del Nacional de Invierno en piscina corta

El nadador Hugo González, campeón del mundo en los 200 espalda en 2024, encabeza el cartel del Campeonato de España de Invierno en piscina corta, que se disputará del 13 al 16 de noviembre en la piscina Nova de l'Escullera de Barcelona.

El mallorquín, que en el Mundial de Doha 2024 se convirtió en el primer nadador español en proclamarse campeón del mundo desde que Martín López-Zubero lo lograra en 1994 con su oro en los 100 espalda, buscará la marca mínima para el Campeonato de Europa que se celebrará en Lublin (Polonia) del 2 al 7 de diciembre.

El triple finalista olímpico aspira así a clasificarse para su primer gran campeonato internacional del año, después de quedarse sin mínimas en el pasado Campeonato de España, celebrado en Palma de Mallorca, lo que le impidió defender su título en el Mundial de Singapur del pasado verano.

El nadador del CN Terrassa, que deslumbró al mundo hace un año con su oro mundial, competirá en cinco pruebas: 100 y 200 estilos, 200 braza, 50 espalda y su especialidad, el 200 espalda, donde tratará de reencontrarse con sus mejores sensaciones.

Barcelona, que en esta edición toma el relevo de Madrid como sede del campeonato, reunirá a 638 nadadores españoles de 143 clubes, que competirán a lo largo de los cuatro días en 81 pruebas distintas.

Más allá de González, Emma Carrasco (CN Sant Andreu) también será una de las protagonistas del campeonato. La nadadora leridana ya cuenta con una marca que cumple la mínima exigida para el Campeonato de Europa, conseguido en Westmont (Estados Unidos) en la Copa del Mundo 2025 en los 400 estilos (4:36.12).

Estella Tonrath y Sergio De Celis, protagonistas

Por su parte, algunos de los nadadores con mínimas ya aseguradas aprovecharán la competición para sumar rodaje y preparar su puesta a punto de cara al Europeo. Entre ellos figuran la mallorquina Estella Tonrath (C.N. Terrassa), Luca Hoek y Isak Fernández (CN Terrassa), María Daza (Real Canoe) y Cristóbal Vargas (CN Dos Hermanas).

Tonrath participará en cuatro pruebas: 50, 100 y 200 metros espalda, además del 200 estilos. Por otra parte, Sergio de Celis (C.N. Sabadell) competirá en el 50, 100 y 200 metros libre.

Además varios clubes mallorquines cuentan con varios inscritos como el C.N Palma, que tiene a diez: Beth Abad, Emily Czaja, Claudia Gelabert, Alejandro Gómez, Klara Lindqvist, Jon Piñeiro, Alejandro Rodríguez, Alex Joan Romero, Joana María Sierra y Aina Tomás. Del C.N. La Salle-Palma competirán Nicolás Blas, Iván Cardeñosa y Lucía Santha. Marc Sánchez representará al C.N. Voltor Balear, Ania Cristina Bucia al C.N. Llucmajor y Blanca Jaume del A.Master Baleares.

Entre las ausencias más destacadas figura Carles Coll (CN Sabadell), campeón del mundo en piscina corta en los 200 braza en el Mundial de Budapest 2024. Con su plaza ya asegurada para el Campeonato de Europa de diciembre gracias a sus resultados en Singapur 2025, Coll ha decidido no participar en Barcelona.

Las sesiones preliminares comenzarán a las 10:00 CET los cuatro días que dura la competición, y los nadadores que registren los mejores tiempos en cada serie accederán a las finales de todas las disciplinas, programadas a partir de las 18:00 CET (jueves, viernes y sábado) y 17:30 CET (domingo).