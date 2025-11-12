Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Los futbolistas premian a Andone, Etienne Etoo y Aitor Pons

El sindicato de jugadores distingue a los mejores de la temporada 2024-25 en los Premios AFE

Florin Andone, en el Estadio Balear con el premio a mejor jugador del grupo 3 de Segunda RFEF

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El fútbol balear estuvo representado entre los premiados de la temporada 2024-25, distinciones que se entregaron este pasado lunes en la cuarta edición de la gala de entrega de los Premios AFE.

Los futbolistas premiados, masculinos y femeninos, fueron elegidos mediante votación por sus propios compañeros y compañeras de sus respectivas categorías de ámbito nacional.

Etienne Etoo, en la gala con su trofeo de mejor jugador del Grupo 7 de Segunda RFEF

Por lo que respecta al fútbol balear, el rumano Florin Andone, jugador del Atlético Baleares, fue premiado como mejor jugador de la temporada en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

En Tercera RFEF fueron galardonados el mallorquín Etienne Etoo, que esta campaña está cedido en el Mirandés de Segunda División, como mejor del Grupo 7 por sus actuaciones con el Rayo Vallecano B; y el delantero menorquín Aitor Pons, elegido como mejor del Grupo 11 (Balear) en una temporada en la que el Poblense se proclamó campeón y ascendió a Segunda RFEF.

Aitor Pons, del Poblense, en la Gala de la AFE tras recibir su trofeo

Premios Arconada y Quini

Además, Ramón Juan (UD Ibiza) recibió el Premio Arconada como mejor portero de Primera RFEF. Como curiosidad, Gonzalo García (Real Madrid Castilla), que jugó un año como cadete en el Mallorca, fue elegido mejor jugador del Grupo 2 de Primera RFEF y recibió el Premio Quini como máximo goleador de la categoría.

Lista de premiados

Primera División

Lamine Yamal (F. C. Barcelona)

Liga F

Ewa Pajor (F. C. Barcelona)

Primera Federación FUTFEM

Noelia Fernández (Secció Esportiva AEM Lleida)

Segunda División

Yeremay Hernández (R. C. Deportivo)

Primera Federación

• Grupo 1 / Luis Chacón (CyD Leonesa)

• Grupo 2 / Gonzalo García (Real Madrid Castilla)

Segunda Federación

• Grupo 1 / Dalisson de Almeida (Pontevedra C. F.)

• Grupo 2 / Alfredo Sualdea (Utebo F. C.)

• Grupo 3 / Florin Andone (Atlético Baleares)

• Grupo 4 / Fran Castillo (Juventud de Torremolinos)

• Grupo 5 / Alejandro Cañizo (C. D. Guadalajara)

Segunda Federación FUTFEM

• Grupo 1 / Pili Porta (C. E. Europa)

• Grupo 2 / María Gómez (Costa Adeje Tenerife B)

Tercera Federación

• Grupo 1 / Pablo Parrilla (U. D. Ourense)

• Grupo 2 / Claudio Medina (Caudal Deportivo)

• Grupo 3 / Juan Fresno (Atlético Albericia)

• Grupo 4 / Beñat García (C. D. Basconia)

• Grupo 5 / Josu Prieto (F. C. L’Escala)

• Grupo 6 / Mauri Rivera (Atlético Saguntino)

• Grupo 7 / Etienne Eto’o (Rayo Vallecano B)

• Grupo 8 / Abel Conejo (Atlético Tordesillas)

• Grupo 9 / Óscar Lozano (Real Jaén C. F.)

• Grupo 10 / Marcos Pérez (Salerm Puente Genil F. C.)

• Grupo 11 / Aitor Pons (U. D. Poblense)

• Grupo 12 / Elías Romero (U. D. Las Palmas B)

• Grupo 13 / Sergio Camacho (C. D. Cieza)

• Grupo 14 / Diego Díaz (C. D. Extremadura)

• Grupo 15 / Alejandro Mendoza (A. D. San Juan)

• Grupo 16 / Iván Villoslada (C. D. Náxara)

• Grupo 17 / Youssef Ouakkati (Atlético Monzón)

• Grupo 18 / Marcos Moreno (Atlético Albacete)

Premio Quini

• Primera Federación / Gonzalo García (Real Madrid Castilla)

• Segunda Federación / Alfredo Sualdea (Utebo F. C.)

• Tercera Federación / Iván Villoslada (C. D. Náxara)

Premio Natalia Pablos

• Primera Federación FUTFEM / Sonya Keefe (DUX Logroño)

• Segunda Federación FUTFEM / Belén Peralta (Olympia Las Rozas)

Premio Arconada

• Primera Federación / Ramón Juan (U. D. Ibiza)

• Segunda Federación / Amador Zarco (C. D. Guadalajara)

• Tercera Federación / Leo Mendes (C. D. Quintanar del Rey)

Premio Carmen Arce ‘Kubalita’

• Primera Federación FUTFEM / Nay Cáceres (Alhama C. F.)

• Segunda Federación FUTFEM / Saray Vázquez (Real Oviedo)

Premio Trayectoria Deportiva

Pepe Reina

Premio Manuel Esteo

Kirian Rodríguez

Premio Fundación AFE

Sonrisas sin Cáncer

