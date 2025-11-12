Los futbolistas premian a Andone, Etienne Etoo y Aitor Pons

El fútbol balear estuvo representado entre los premiados de la temporada 2024-25, distinciones que se entregaron este pasado lunes en la cuarta edición de la gala de entrega de los Premios AFE.

Los futbolistas premiados, masculinos y femeninos, fueron elegidos mediante votación por sus propios compañeros y compañeras de sus respectivas categorías de ámbito nacional.

Etienne Etoo, en la gala con su trofeo de mejor jugador del Grupo 7 de Segunda RFEF / AFE

Por lo que respecta al fútbol balear, el rumano Florin Andone, jugador del Atlético Baleares, fue premiado como mejor jugador de la temporada en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

En Tercera RFEF fueron galardonados el mallorquín Etienne Etoo, que esta campaña está cedido en el Mirandés de Segunda División, como mejor del Grupo 7 por sus actuaciones con el Rayo Vallecano B; y el delantero menorquín Aitor Pons, elegido como mejor del Grupo 11 (Balear) en una temporada en la que el Poblense se proclamó campeón y ascendió a Segunda RFEF.

Aitor Pons, del Poblense, en la Gala de la AFE tras recibir su trofeo / AFE

Premios Arconada y Quini

Además, Ramón Juan (UD Ibiza) recibió el Premio Arconada como mejor portero de Primera RFEF. Como curiosidad, Gonzalo García (Real Madrid Castilla), que jugó un año como cadete en el Mallorca, fue elegido mejor jugador del Grupo 2 de Primera RFEF y recibió el Premio Quini como máximo goleador de la categoría.