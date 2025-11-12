Fútbol
Los futbolistas premian a Andone, Etienne Etoo y Aitor Pons
El sindicato de jugadores distingue a los mejores de la temporada 2024-25 en los Premios AFE
El fútbol balear estuvo representado entre los premiados de la temporada 2024-25, distinciones que se entregaron este pasado lunes en la cuarta edición de la gala de entrega de los Premios AFE.
Los futbolistas premiados, masculinos y femeninos, fueron elegidos mediante votación por sus propios compañeros y compañeras de sus respectivas categorías de ámbito nacional.
Por lo que respecta al fútbol balear, el rumano Florin Andone, jugador del Atlético Baleares, fue premiado como mejor jugador de la temporada en el Grupo 3 de Segunda RFEF.
En Tercera RFEF fueron galardonados el mallorquín Etienne Etoo, que esta campaña está cedido en el Mirandés de Segunda División, como mejor del Grupo 7 por sus actuaciones con el Rayo Vallecano B; y el delantero menorquín Aitor Pons, elegido como mejor del Grupo 11 (Balear) en una temporada en la que el Poblense se proclamó campeón y ascendió a Segunda RFEF.
Premios Arconada y Quini
Además, Ramón Juan (UD Ibiza) recibió el Premio Arconada como mejor portero de Primera RFEF. Como curiosidad, Gonzalo García (Real Madrid Castilla), que jugó un año como cadete en el Mallorca, fue elegido mejor jugador del Grupo 2 de Primera RFEF y recibió el Premio Quini como máximo goleador de la categoría.
Lista de premiados
Primera División
• Lamine Yamal (F. C. Barcelona)
Liga F
• Ewa Pajor (F. C. Barcelona)
Primera Federación FUTFEM
• Noelia Fernández (Secció Esportiva AEM Lleida)
Segunda División
• Yeremay Hernández (R. C. Deportivo)
Primera Federación
• Grupo 1 / Luis Chacón (CyD Leonesa)
• Grupo 2 / Gonzalo García (Real Madrid Castilla)
Segunda Federación
• Grupo 1 / Dalisson de Almeida (Pontevedra C. F.)
• Grupo 2 / Alfredo Sualdea (Utebo F. C.)
• Grupo 3 / Florin Andone (Atlético Baleares)
• Grupo 4 / Fran Castillo (Juventud de Torremolinos)
• Grupo 5 / Alejandro Cañizo (C. D. Guadalajara)
Segunda Federación FUTFEM
• Grupo 1 / Pili Porta (C. E. Europa)
• Grupo 2 / María Gómez (Costa Adeje Tenerife B)
Tercera Federación
• Grupo 1 / Pablo Parrilla (U. D. Ourense)
• Grupo 2 / Claudio Medina (Caudal Deportivo)
• Grupo 3 / Juan Fresno (Atlético Albericia)
• Grupo 4 / Beñat García (C. D. Basconia)
• Grupo 5 / Josu Prieto (F. C. L’Escala)
• Grupo 6 / Mauri Rivera (Atlético Saguntino)
• Grupo 7 / Etienne Eto’o (Rayo Vallecano B)
• Grupo 8 / Abel Conejo (Atlético Tordesillas)
• Grupo 9 / Óscar Lozano (Real Jaén C. F.)
• Grupo 10 / Marcos Pérez (Salerm Puente Genil F. C.)
• Grupo 11 / Aitor Pons (U. D. Poblense)
• Grupo 12 / Elías Romero (U. D. Las Palmas B)
• Grupo 13 / Sergio Camacho (C. D. Cieza)
• Grupo 14 / Diego Díaz (C. D. Extremadura)
• Grupo 15 / Alejandro Mendoza (A. D. San Juan)
• Grupo 16 / Iván Villoslada (C. D. Náxara)
• Grupo 17 / Youssef Ouakkati (Atlético Monzón)
• Grupo 18 / Marcos Moreno (Atlético Albacete)
Premio Quini
• Primera Federación / Gonzalo García (Real Madrid Castilla)
• Segunda Federación / Alfredo Sualdea (Utebo F. C.)
• Tercera Federación / Iván Villoslada (C. D. Náxara)
Premio Natalia Pablos
• Primera Federación FUTFEM / Sonya Keefe (DUX Logroño)
• Segunda Federación FUTFEM / Belén Peralta (Olympia Las Rozas)
Premio Arconada
• Primera Federación / Ramón Juan (U. D. Ibiza)
• Segunda Federación / Amador Zarco (C. D. Guadalajara)
• Tercera Federación / Leo Mendes (C. D. Quintanar del Rey)
Premio Carmen Arce ‘Kubalita’
• Primera Federación FUTFEM / Nay Cáceres (Alhama C. F.)
• Segunda Federación FUTFEM / Saray Vázquez (Real Oviedo)
Premio Trayectoria Deportiva
• Pepe Reina
Premio Manuel Esteo
• Kirian Rodríguez
Premio Fundación AFE
• Sonrisas sin Cáncer
Suscríbete para seguir leyendo
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
- Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original