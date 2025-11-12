Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol

El ConectaBalear Manacor roza la remontada en su debut europeo

Los de Alexis González pierden contra el Mladost Zagreb en el set de desempate (2-3) después de igualar el encuentro tras ganar la tercera y la cuarta manga

La plantilla del ConectaBalear posa antes del partido.

La plantilla del ConectaBalear posa antes del partido. / ConectaBalear Manacor

César Mateu

Palma

El ConectaBalear Manacor rozó la remontada en su debut en la CEV Challenge Cup. Perdió por 2-3 contra el Mladost Zagreb en su primer encuentro europeo en un Miquel Àngel Nadal que se llenó para la ocasión. Comenzaron mal, pero reaccionaron a lo grande para igualar el partido y llevarlo al tie-break definitivo. No pudieron culminar la remontada y la semana que viene deberán vencer en Croacia para clasificarse a los dieciseisavos de final de la competición.

El Manacor se zafó de los nervios de los primeros puntos y comenzó por delante en el marcador. La ilusión de su primer partido europeo se notó en la pista. Salieron más enchufados. Se llegaron a poner 10-8, pero los croatas reaccionaron a través de Peric y Chandrinos. Consiguieron una ventaja cómoda de tres puntos de diferencia y solo tuvieron que mantenerla para llevarse la primera manga (21-25).

Los de Alexis González se vieron incapaces de crearle problemas al Mladost Zagreb. El inicio del segundo set fue el peor momento para el ConectaBalear. Solo sumaron a través del fallo rival en el servicio. Romaní comenzó a echarse al equipo a la espalda. A pesar de que los balcánicos llegaron a tener una buena ventaja (16-21), el Manacor se acercó con un buen Nieves (20-22). Fue insuficiente y el fallo en el servicio de Romaní puso el encuentro muy cuesta arriba para los mallorquines (22-25).

El marcador y las sensaciones no hacían presagiar una remontada. Los croatas eran superiores en casi todas las facetas del juego, aunque el tercer parcial comenzó de una manera diferente: el Manacor ganó los dos primeros puntos con un buen remate de Fausto Díaz y un buen bloqueo de Romaní. Los croatas reaccionaron de inmediato para ponerse 3-5, pero el ambiente comenzó a cambiar.

En ningún momento se marcharon en el marcador, la máxima diferencia fue de tres puntos (9-12), que sirvió como un toque de atención para que los de González ofrecieran su mejor juego. Ganaron los siguientes cinco puntos (14-12) y todo cambió. Su confianza creció y el Miquel Àngel Nadal también jugó su partido. Consiguieron encaminar el set (24-20), pero los croatas querían vender cara su piel. Los balcánicos hicieron dos puntos y Alexis González pidió tiempo muerto. No sirvió. Igualaron la manga. Fausto Díaz hizo el punto y tuvieron otra bola para ganar el set. La tensión creció (27-27). Un buen ataque de Nieves les dio otra oportunidad que ya no desaprovecharon. El buen saque de Kucharczyk puso en pie el Miquel Àngel Nadal (29-27).

El éxtasis de conseguir la primera manga europea llevó en volandas al ConectaBalear en el cuarto set. Dos errores seguidos de Peric y un buen bloqueo de Nieves abrió distancia (3-0). La afición disfrutó con un equipo que pasó por encima de su rival (19-9). Todo salió bien. Aunque se dejaron llevar y un contrincante europeo no perdona. Alexis González tuvo que pedir tiempo muerto (23-19) y ahora sí funcionó. Nieves puso el 25-21 y llevó al ConectaBalear al tie -break.

Comenzó bien el Manacor con otro bloqueo de Romaní (2-0). Aunque en una última manga la igualdad siempre es máxima. El Mladost de Zagreb remontó (7-8) y ningún equipo conseguía más de un punto de diferencia. Nieves aguantó a los de Alexis González, aunque no fue suficiente. Los croatas se marcharon (11-14) y Zeljkovic cerró el encuentro (12-15).

FICHA TÉCNICA

CONECTABALEAR CV MANACOR – MLADOST ZAGREB:

PARCIALES: (21-25), (22-25), (29-27), (25-21), (12-15).

CONECTABALEAR CV MANACOR: Ribas A., Lorente R., Nieves C., Romaní G., Díaz F., Linares J., Cairús R (L). También jugaron: Marzo H (L)., Alomar M., Kucharczyk A.

MLADOST ZAGREB: Péric S., Zeljkovic I., Zhukouski T., Marelic M., Chandrinos S., Jakopec S., Lui J (L). También jugaron. Repek M., Mocic M., Micetic T.

COLEGIADOS: Kevin Van y Linde Maertens. 

