El ConectaBalear Manacor roza la remontada en su debut europeo

El ConectaBalear Manacor rozó la remontada en su debut en la CEV Challenge Cup. Perdió por 2-3 contra el Mladost Zagreb en su primer encuentro europeo en un Miquel Àngel Nadal que se llenó para la ocasión. Comenzaron mal, pero reaccionaron a lo grande para igualar el partido y llevarlo al tie-break definitivo. No pudieron culminar la remontada y la semana que viene deberán vencer en Croacia para clasificarse a los dieciseisavos de final de la competición.

El Manacor se zafó de los nervios de los primeros puntos y comenzó por delante en el marcador. La ilusión de su primer partido europeo se notó en la pista. Salieron más enchufados. Se llegaron a poner 10-8, pero los croatas reaccionaron a través de Peric y Chandrinos. Consiguieron una ventaja cómoda de tres puntos de diferencia y solo tuvieron que mantenerla para llevarse la primera manga (21-25).

Los de Alexis González se vieron incapaces de crearle problemas al Mladost Zagreb. El inicio del segundo set fue el peor momento para el ConectaBalear. Solo sumaron a través del fallo rival en el servicio. Romaní comenzó a echarse al equipo a la espalda. A pesar de que los balcánicos llegaron a tener una buena ventaja (16-21), el Manacor se acercó con un buen Nieves (20-22). Fue insuficiente y el fallo en el servicio de Romaní puso el encuentro muy cuesta arriba para los mallorquines (22-25).

El marcador y las sensaciones no hacían presagiar una remontada. Los croatas eran superiores en casi todas las facetas del juego, aunque el tercer parcial comenzó de una manera diferente: el Manacor ganó los dos primeros puntos con un buen remate de Fausto Díaz y un buen bloqueo de Romaní. Los croatas reaccionaron de inmediato para ponerse 3-5, pero el ambiente comenzó a cambiar.

En ningún momento se marcharon en el marcador, la máxima diferencia fue de tres puntos (9-12), que sirvió como un toque de atención para que los de González ofrecieran su mejor juego. Ganaron los siguientes cinco puntos (14-12) y todo cambió. Su confianza creció y el Miquel Àngel Nadal también jugó su partido. Consiguieron encaminar el set (24-20), pero los croatas querían vender cara su piel. Los balcánicos hicieron dos puntos y Alexis González pidió tiempo muerto. No sirvió. Igualaron la manga. Fausto Díaz hizo el punto y tuvieron otra bola para ganar el set. La tensión creció (27-27). Un buen ataque de Nieves les dio otra oportunidad que ya no desaprovecharon. El buen saque de Kucharczyk puso en pie el Miquel Àngel Nadal (29-27).

El éxtasis de conseguir la primera manga europea llevó en volandas al ConectaBalear en el cuarto set. Dos errores seguidos de Peric y un buen bloqueo de Nieves abrió distancia (3-0). La afición disfrutó con un equipo que pasó por encima de su rival (19-9). Todo salió bien. Aunque se dejaron llevar y un contrincante europeo no perdona. Alexis González tuvo que pedir tiempo muerto (23-19) y ahora sí funcionó. Nieves puso el 25-21 y llevó al ConectaBalear al tie -break.

Comenzó bien el Manacor con otro bloqueo de Romaní (2-0). Aunque en una última manga la igualdad siempre es máxima. El Mladost de Zagreb remontó (7-8) y ningún equipo conseguía más de un punto de diferencia. Nieves aguantó a los de Alexis González, aunque no fue suficiente. Los croatas se marcharon (11-14) y Zeljkovic cerró el encuentro (12-15).