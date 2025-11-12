Arranca el sueño europeo en Manacor

El día que el ConectaBalear y toda la ciudad de Manacor estaba esperando ha llegado. El conjunto dirigido por Alexis González disputará esta tarde el primer partido en competición europea de su historia. Será contra el Mladost Zagreb, un histórico del voleibol croata, a las 19 horas en el Miquel Àngel Nadal y en el marco de la CEVChallenge Cup a la cual consiguieron clasificarse tras los grandes resultados de la temporada pasada.

Los manacorins estrenan el sueño europeo ante su afición y con una camiseta que homenajea sus orígenes. Y es que vestirán de color blanco, rojo y morado, los colores que vieron nacer al club en 1989. «Estas equipaciones llevaran el nombre de Manacor y a nuestra afición con nosotros», afirmó la presidenta de club, Maria Antònia Perelló, en la previa del partido.

El ConectaBalear intentará apovechar el fortín en el que han convertido su pabellón para ponerse por delante en la eliminatoria y viajar a Croacia con ventaja. El técnico argentino se mostró en rueda de prensa confiado en los suyos y afirmó que afrotaban el partido «como uno más», pero «buscando la victoria, como cada fin de semana».

Y es que, pese a que el ConectaBalear Manacor presenta esta temporada con una de las plantillas con la media de edad más baja de la Superliga española, esto no ha afectado a su solidez y su contundencia en el juego: los manacorins han ganado los tres partidos disputados hasta el momento. «Son jóvenes, pero ya han disputado partidos y competiciones importantes. Tendremos opciones y les vamos a jugar de igual a igual», afirmó Alexis González.

«Esperamos un partido difícil», sostuvo el jugador Álex Ribas. «De locales siempre tenemos ventaja, sea contra quien sea. Tenemos que aprovecharlo y mostrarnos fuertes», añadió.

La presidenta del club aprovechó para animar a su afición a llenar el Miquel Àngel Nadal para acompañar a los suyos en un momento irrepetible: escribir el nombre del ConectaBalear, de la ciudad de Manacor, de Mallorca y de Baleares en la historia del voleibol europeo.