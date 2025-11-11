El Team Soft Line brilla en el Mundial Amateur de golf en Corea del Sur

El Team Soft Line brilló en el Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC), donde el circuito balear WAGC by Soft Line volvió a demostrar su proyección internacional en un evento que reunió a más de 500 jugadores de 40 países.

Del 31 de octubre al 8 de noviembre, la Isla de Jeju (Corea del Sur) se convirtió en el epicentro mundial del golf amateur con la celebración de la Final Mundial del World Amateur Golf Championship (WAGC), competición que cada año reúne a los mejores jugadores no profesionales del planeta.

El Team Soft Line representó a España con una destacada participación de seis jugadores: Juan Díaz, Aina Cerdá e Isabel Castillo como invitados especiales del circuito balear, y Moritz Sommerlad (2ª categoría), Juan Tomás Galmés (5ª categoría) y Cristian Serra (campeón invitacional), clasificados desde la Final Nacional de Infinitum.

Durante una semana, los representantes de Baleares compitieron en cuatro de los campos más prestigiosos de la isla —The Siena Golf Club, Jungmun Beach Club, Greenfield Country Club y Lotte Sky Hill Jeju Country Club—, disfrutando de un entorno natural de espectacular belleza y de la hospitalidad coreana

Campeón mundial con sello balear

El gran protagonista del Team Soft Line fue Juan Tomás Galmés, que tras cuatro exigentes rondas se proclamó campeón del mundo en su categoría masculina. Este logro consolida consolida al circuito WAGC by Soft Line como un referente en la promoción del golf amateur y el turismo deportivo en Baleares, combinando deporte, amistad, networking y pasión por el golf.

“El WAGC no es solo un torneo, es una experiencia de vida donde el golf se convierte en un lenguaje universal que une a personas de todo el mundo”, destacó Juan Díaz Hernández, director del circuito balear y fundador de Soft Line.

El equipo Soft Line felicitó especialmente a Juan Tomás Galmés por su brillante victoria y agradeció el esfuerzo y entusiasmo de todos los jugadores que han formado parte del circuito. Asimismo, expresó su reconocimiento a los patrocinadores, campos de golf de Baleares y colaboradores por su apoyo incondicional, que hace posible seguir proyectando el golf balear al mundo.

La mirada ya puesta en 2026

Con la mirada puesta en 2026, el Circuito WAGC by Soft Line ya prepara una nueva edición llena de retos, emoción y oportunidades para seguir demostrando que en Baleares también se juega el mejor golf del mundo.

El World Amateur Golf Championship (WAGC) es el campeonato de golf amateur más grande del mundo. El circuito WAGC by Soft Line organiza en Baleares las pruebas clasificatorias que permiten a los mejores jugadores representar a España en la final mundial. Más de 500 golfistas de 40 países participan cada año en un evento que combina competitividad, cultura, turismo y convivencia internacional.