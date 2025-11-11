El Sollerense denuncia la exclusión de un hondero clasificado para el Campeonato de Baleares

El Club Ciclista Defensora Sollerense (CCDS) ha presentado una impugnación ante el Tribunal del Deporte de las Islas Baleares tras la decisión —comunicada solo de forma verbal y por WhatsApp— de la Federación Balear de Tir de Fona (FBTF) de no permitir competir a Miquel Plomer Guasp en el Campeonato Balear Individual, previsto para el 23 de noviembre.

El conflicto surge tras un cambio de club: Plomer pasó del UEM de Menorca al CCDS de Sóller (Mallorca) el pasado junio. Antes de ello, participó en competiciones en ambas islas, aunque solo se le contaron los puntos de la liga menorquina. Pese a quedar 2º en la liga de Menorca, la Federación le impide participar en el Balear, alegando un criterio no reflejado en ningún reglamento.

El club recuerda que el reglamento de la FBTF permite competir a los 20 primeros de Mallorca y los 4 primeros de Menorca, por lo que Plomer cumple todos los requisitos. Además, denuncian que la Federación carece actualmente de comités de competición, apelación y árbitros, lo que ha obligado al CCDS a elevar el caso directamente al Tribunal del Deporte. Durante el Campeonato Balear modalidad pelota, el presidente federativo comunicó a Plomer que podría competir en la modalidad piedra “sin opción a trofeo” hasta que haya resolución oficial.

El CCDS exige una resolución escrita y motivada, y que se respete el derecho reglamentario de Plomer a participar, recordando que los reglamentos no pueden modificarse sin aprobación de la Asamblea. Según el club, la Federación ha vulnerado ese derecho de forma arbitraria.