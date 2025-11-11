Vela
El mal tiempo protagoniza el Trofeo Proa Group del CN S'Arenal
Más de noventa regatistas participaron en una competición condicionada por la lluvia y el viento
Solo se pudieron completar dos pruebas en la clase 420 y una en ILCA 4 e ILCA 6
El Club Nàutic S’Arenal (CNA) ha celebrado este fin de semana una nueva edición del Trofeo Proa Group, en el que han participado más de noventa regatistas de diferentes clubes náuticos de Mallorca en las clases 420, ILCA 4 e ILCA 6. Los ganadores fueron Xuacu García (CN Arenal) en la clase ILCA 4 masculina; Marina Garau (CN Arenal) en ILCA 4 femenina; Juan Bennassar (RCN Palma) en ILCA 6 masculina; Inés Abreu (CM Mahón) en ILCA 6 femenina; Sean Sadler / Fermín Jaume (CN Arenal) en 420 absoluta; y Amalia Coll / Laia Mattos (CNA / CMSAP) en 420 femenina.
La meteorología ha sido la gran protagonista de esta edición. La lluvia, la inestabilidad y las alertas meteorológicas marcaron el inicio del Trofeo, impidiendo que el sábado se pudiera disputar ninguna prueba. Tras esperar hasta las 12:00 horas para evaluar la evolución del parte, el Comité de Regatas decidió anular la jornada por motivos de seguridad, permitiendo que los regatistas pudieran regresar con tiempo suficiente a sus clubes antes de la llegada de las fuertes lluvias y tormentas previstas bajo alerta naranja emitida por la AEMET.
Con el objetivo de recuperar la actividad, el comité adelantó la señal de atención para las pruebas del domingo. Aunque el viento se hizo esperar, finalmente a las 12:45 horas entró una ligera brisa de suroeste que permitió dar inicio a las regatas con 6-7 nudos de intensidad. Las condiciones, sin embargo, siguieron siendo inestables, poniendo a prueba tanto a los regatistas como al equipo de regatas, que trabajó intensamente para completar el mayor número de mangas posible.
Jornada del domingo
Finalmente, la clase 420, con 14 embarcaciones y 28 regatistas (una representación casi completa de la flota activa de la isla), pudo disputar dos pruebas. En cambio, las clases ILCA 6 (21 barcos) e ILCA 4 (37 barcos) solo pudieron completar una manga, tras anularse dos salidas por roles de más de 25 grados y una caída de viento por debajo de los 3 nudos.
Con esta nueva edición, el Club Nàutic S’Arenal refuerza su compromiso con la vela base y con la promoción de competiciones que fomentan la convivencia, el esfuerzo y el espíritu deportivo entre los jóvenes regatistas de la isla. La entrega de premios tuvo lugar el domingo en las instalaciones del club, con la presencia de Joan Jaume, en representación de Proa Group, y de José Ramón Picó, presidente del Club Nàutic S’Arenal.
Durante la jornada, Proa Group, antiguo Renault Llucmajor y actual patrocinador del Trofeo, expuso en el recinto dos de sus vehículos más emblemáticos: un Renault R5 y un BMW, que despertaron gran interés entre los asistentes.
Clasificaciones
Clase ILCA 4
- Categoría Masculina:
- 1º Xuacu García (CN Arenal)
- 2º Carlos Rodríguez (RCN Palma)
- 3º Vincent Krueger (RCN Palma)
- Categoría Femenina:
- 1ª Marina Garau (CN Arenal)
- 2ª Claudia Estarellas (CN Arenal)
- 3ª Sara Sbert (CVP Andratx)
Clase ILCA 6
- Categoría Masculina:
- 1º Juan Bennassar (RCN Palma)
- 2º Juan Perelló (RCN Palma)
- 3º Toni Truyols (CN Ràpita)
- Categoría Femenina:
- 1ª Inés Abreu (CM Mahón)
- 2ª Inés Martorell (CN Cala Gamba)
- 3ª Francisca Puig (RCN Palma)
Clase 420
- Categoría Absoluta:
- 1º Sean Sadler / Fermín Jaume (CN Arenal)
- 2º Asier Juadenes / Diego Coronado (CNA / CMSAP)
- 3º Lucas Montoya / Christian Montoya (CN Arenal)
- Categoría Femenina:
- 1ª Amalia Coll / Laia Mattos (CNA / CMSAP)
