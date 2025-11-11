Luis Blanco se reencuentra con el Espanyol

Dentro de la mala suerte, al Atlético Baleares le ha tocado un rival atractivo en la segunda ronda de la Copa del Rey, que se juega a partido único entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. Los blanquiazules querían al Mallorca, pero jugarán contra el Espanyol en el Estadi Balear. Para Luis Blanco será uno de los encuentros más especiales de su carrera porque se verá las caras con los periquitos, el anterior equipo en el que estuvo antes de recalar en la entidad de la Vía de Cintura.

Blanco, de 47 años, se estrenó en los banquillos con el juvenil del Espanyol y después dirigió al filial periquito en las temporadas 20-21 (9 partidos), la 21-22 (33, llegando a dirigir dos veces al primer equipo en Primera División -sendos empates ante Granada y Valencia-) y la 22-23 (34). En total, más de 75 partidos entre Segunda RFEF y la antigua Segunda B. Hace dos temporadas fue ayudante de Manolo González en el Espanyol que ascendió de Segunda a Primera.

Tras conseguir el objetivo, la entidad entendió que lo mejor era que no continuara, como explicó el propio Luis Blanco en una entrevista concedida al programa 'Llobregat Blanc i Blau' hace poco más de un año: "Querían otro perfil de segundo entrenador. Yo tenía gran conocimiento de la plantilla y me ficharon para aportar y ayudar en el objetivo y se logró. Por lo que salí contento por el trabajo realizado, pero buscaban otro perfil diferente al mío. Entiendo que fue una decisión conjunta de director deportivo y entrenador. Es algo que se debe decidir en común, entiendo que es consensuado, y a veces hay que tomar estas determinaciones. Puedes estar de acuerdo o no, y fue chocante, porque no me lo esperaba y más tras haber logrado el objetivo, pero lo respeto. La relación siempre fue buena y sigo manteniendo contacto con Manolo. No hay nada personal, insisto. Aunque eso no quita que fue duro y creo que me merecía seguir, pero fue una decisión de club. Nunca he pedido explicaciones”.

Será un día muy especial para Blanco, pero antes debe dar con la tecla para volver a ganar en Liga con el Atlético Baleares. La última victoria fue contra la SD Ibiza el 5 de octubre, luego ha sumado dos derrotas y tres empates. Entre medias, venció al Nàstic en la primera ronda de la Copa del Rey. Antes del duelo contra el Espanyol deben visitar al Torrent, recibir al Poblense y enfrentarse al Atlètic Lleida a domicilio. Unos partidos que tienen que servir para llegar lanzados e intentar dar la sorpresa.