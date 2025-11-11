Baloncesto | Primera FEB
Duda Sanadze refuerza el perímetro del Palmer Basket Mallorca
El exterior georgiano se une al equipo de Lucas Victoriano para aportar anotación, carácter y experiencia internacional
El Palmer Basket Mallorca Palma suma talento y experiencia con la incorporación del georgiano Duda Sanadze, un jugador con amplia trayectoria internacional que reforzará el juego exterior del conjunto dirigido por Lucas Victoriano.
El nuevo refuerzo del equipo mallorquín llega tras firmar un EuroBasket sobresaliente con la selección de Georgia, con la que logró una histórica clasificación entre los ocho mejores equipos de Europa. En el torneo continental, Sanadze promedió 10,3 puntos por partido, incluyendo una brillante actuación (19 puntos) ante Finlandia en los cuartos de final.
Con 1,96 metros de altura, "Sanadze destaca por su potencia en el uno contra uno, su eficacia en el lanzamiento exterior y su intensidad defensiva, cualidades que reforzarán el perímetro del Palmer Basket en su objetivo de consolidarse en la Primera FEB", destaca el club en el comunicado de su fichaje.
En la temporada 2024-25, el alero militó en el Esperos GS Lamias de Grecia, donde promedió 15,6 puntos y 4 rebotes por encuentro en la segunda división helena, para después firmar por el Al Nasr de Dubái.
Experiencia en ACB y otras ligas europeas
Formado en la NCAA con los San Diego Toreros, Sanadze dio el salto al baloncesto profesional en su país con el Dinamo Tbilisi, Rustavi y Batumi, antes de iniciar una carrera que lo ha llevado por distintas ligas europeas. Ha competido en la Liga ACB con el Gipuzkoa Basket, en Italia con el Pistoia 2000, en Polonia con el HydroTruck Radom, y en Portugal con el Oliveirense. También fue pieza importante en el Borac Mozzart de la ABA Liga y brilló en Chipre con el Anorthosis, donde fue incluido en el quinteto ideal de la temporada.
En la selección nacional, Duda Sanadze ha disputado cinco ediciones del EuroBasket y un Campeonato del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto georgiano.
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico