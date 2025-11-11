Duda Sanadze refuerza el perímetro del Palmer Basket Mallorca

El Palmer Basket Mallorca Palma suma talento y experiencia con la incorporación del georgiano Duda Sanadze, un jugador con amplia trayectoria internacional que reforzará el juego exterior del conjunto dirigido por Lucas Victoriano.

El nuevo refuerzo del equipo mallorquín llega tras firmar un EuroBasket sobresaliente con la selección de Georgia, con la que logró una histórica clasificación entre los ocho mejores equipos de Europa. En el torneo continental, Sanadze promedió 10,3 puntos por partido, incluyendo una brillante actuación (19 puntos) ante Finlandia en los cuartos de final.

Con 1,96 metros de altura, "Sanadze destaca por su potencia en el uno contra uno, su eficacia en el lanzamiento exterior y su intensidad defensiva, cualidades que reforzarán el perímetro del Palmer Basket en su objetivo de consolidarse en la Primera FEB", destaca el club en el comunicado de su fichaje.

En la temporada 2024-25, el alero militó en el Esperos GS Lamias de Grecia, donde promedió 15,6 puntos y 4 rebotes por encuentro en la segunda división helena, para después firmar por el Al Nasr de Dubái.

Experiencia en ACB y otras ligas europeas

Formado en la NCAA con los San Diego Toreros, Sanadze dio el salto al baloncesto profesional en su país con el Dinamo Tbilisi, Rustavi y Batumi, antes de iniciar una carrera que lo ha llevado por distintas ligas europeas. Ha competido en la Liga ACB con el Gipuzkoa Basket, en Italia con el Pistoia 2000, en Polonia con el HydroTruck Radom, y en Portugal con el Oliveirense. También fue pieza importante en el Borac Mozzart de la ABA Liga y brilló en Chipre con el Anorthosis, donde fue incluido en el quinteto ideal de la temporada.

En la selección nacional, Duda Sanadze ha disputado cinco ediciones del EuroBasket y un Campeonato del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto georgiano.