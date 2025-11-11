Waterpolo
El CN Ciutat de Palma suma en los penaltis su primera victoria en Primera División
El conjunto mallorquín superó el sábado por 17-16 al CN Las Palmas en un ejercicio de temple, unión y carácter
Maria Quetglas
El CN Ciutat de Palma logró el pasado sábado una victoria histórica al imponerse por 17-16 al CN Las Palmas en la tanda de penaltis, lo que supuso su primer triunfo en la Primera División Nacional Masculina, categoría en la que el club debuta esta temporada.
El encuentro, disputado en las piscinas municipales de Son Hugo, fue una batalla de principio a fin. El conjunto palmesano arrancó con fuerza, dominando los dos primeros cuartos con un juego sólido y eficaz, pero el equipo canario reaccionó en la segunda mitad, igualando el marcador y llevando el duelo al límite.
Tras un último cuarto de máxima tensión, el resultado final fue de 13-13, lo que obligó a decidir el partido desde la línea de cinco metros. En la tanda, los jugadores del Ciutat de Palma demostraron temple, unión y carácter para cerrar una victoria épica ante su afición. El MVP del encuentro fue Ángel Rojas, uno de los capitanes del equipo, cuya actuación sobresaliente simboliza el compromiso y la garra del conjunto mallorquín en este histórico inicio de etapa.
Con esta victoria, el CN Ciutat de Palma escribe una nueva página en su historia deportiva y confirma su ambición por consolidarse entre los grandes del waterpolo nacional.
