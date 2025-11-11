Natación
El Club Natación Palma celebra una temporada llena de récords y éxitos
La gala anual reconoció los logros de sus deportistas, con más de 60 récords de Baleares, 19 medallas nacionales y un récord de Europa entre los máster
El Club Natación Palma celebró este pasado fin de semana su cena anual de gala en el restaurante Cas Cavallet, en la que se reconocieron los mejores resultados, medallas y logros conseguidos por los nadadores y nadadoras a lo largo de la temporada 2024-2025.
En la categoría absoluta, se destacaron 61 récords de Baleares, uno de España y dos de relevos, además de 19 medallas nacionales. También las cinco internacionales obtenidas por la nadadora internacional Estella Tonrath. A estos éxitos se sumaron otras 18 medallas nacionales conseguidas por los nadadores más jóvenes.
En la categoría máster, sobresalieron los 42 récords de Baleares y de España logrados por la nadadora Ramona Guillén, incluyendo un récord de Europa.
El resto de los nadadores y nadadoras máster batieron además 11 récords de Baleares individuales, seis récords de Baleares en relevos y consiguieron un total de 32 medallas en competiciones nacionales.
Nuevos técnicos en el club
Durante el acto, el presidente del club, Jaume Coll, agradeció el esfuerzo y compromiso demostrados por todos los nadadores durante la temporada y los animó a seguir creciendo y mejorando de cara al futuro. Asimismo, presentó a los nuevos técnicos que se incorporan para reforzar el equipo: Dani Daimiel, Alba Cortés y Tony J. Trett.
