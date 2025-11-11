El Club Natación Palma celebra una temporada llena de récords y éxitos

El Club Natación Palma celebró este pasado fin de semana su cena anual de gala en el restaurante Cas Cavallet, en la que se reconocieron los mejores resultados, medallas y logros conseguidos por los nadadores y nadadoras a lo largo de la temporada 2024-2025.

En la categoría absoluta, se destacaron 61 récords de Baleares, uno de España y dos de relevos, además de 19 medallas nacionales. También las cinco internacionales obtenidas por la nadadora internacional Estella Tonrath. A estos éxitos se sumaron otras 18 medallas nacionales conseguidas por los nadadores más jóvenes.

Jaume Coll (presidente del CN Palma), Alfonso Jiménez (teénico) e Isa Vicens (actual coordinadora técnica) / CN Palma

En la categoría máster, sobresalieron los 42 récords de Baleares y de España logrados por la nadadora Ramona Guillén, incluyendo un récord de Europa.

El resto de los nadadores y nadadoras máster batieron además 11 récords de Baleares individuales, seis récords de Baleares en relevos y consiguieron un total de 32 medallas en competiciones nacionales.

Nuevos técnicos en el club

Durante el acto, el presidente del club, Jaume Coll, agradeció el esfuerzo y compromiso demostrados por todos los nadadores durante la temporada y los animó a seguir creciendo y mejorando de cara al futuro. Asimismo, presentó a los nuevos técnicos que se incorporan para reforzar el equipo: Dani Daimiel, Alba Cortés y Tony J. Trett.