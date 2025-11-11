Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATP Finals | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo

El tenista de El Palmar se enfrentará al estadounidense por un hueco en las semifinales de Turín

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Redacción / agencias

Roma

El español Carlos Alcaraz se mide, en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, al estadounidense Taylor Fritz, que este lunes venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4.

Alcaraz jugará contra el finalista de la pasada edición, un Fritz que perdió ante el italiano Jannik Sinner. Será un duelo de ganadores en el grupo Jimmy Connors, pues el murciano ganó en su estreno al australiano Álex de Miñaur, con las semifinales como premio.

Es la primera vez en tres participaciones que el de El Palmar gana su primer partido de la fase de grupos.

Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

Los sindicatos de la concertada califican de "vergonzosa" la propuesta del Govern para pagar el 2,9% atrasado

Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

