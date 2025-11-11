Rugby
Aaron Rus, primer mallorquín convocado por la selección española absoluta de rugby
El jugador del Alcobendas, formado en el Ponent RC, entra en la lista de Pablo Bouza para el duelo de Los Leones ante Inglaterra en Valladolid
El rugby balear vuelve a estar de enhorabuena. La convocatoria facilitada por Pablo Bouza de cara al próximo compromiso de este sábado en Valladolid (17:00 horas, Nuevo Zorrilla) del quince de Los Leones frente a Inglaterra presenta un nombre al que desde hace tiempo se le hacía un especial seguimiento por parte de la Federación Española de Rugby (FER): Aaron Rus Biot.
A sus 24 años, el mediocentro mallorquín del Alcobendas, formado en las categorías inferiores del Ponent RC, tiene ante sí la oportunidad de escribir otra página de oro en la historia del rugby balear: ser el primer jugador formado en las islas que debutará con la selección absoluta.
Rus, que pertenece a una brillante generación de jugadores de la cantera del Ponent, con los que se proclamó campeón de España B sub-16 en 2016, destaca por su polivalencia, pudiendo jugar en diversas posiciones de la línea (centro, medio melé y zaguero). Mide 1,89 metros y, a sus 24 años, se ha consolidado como una pieza clave en el engranaje del Alcobendas Rugby desde que aterrizó en La Terrazas en la temporada 2022/23.
Seis novedades en la lista
En una convocatoria atractiva por la entidad del rival, el nombre de Aaron Rus ha sido una de las grandes sorpresas en la lista de Bouza, junto a la presencia del gigantón Joel Merkler y de los veteranos Bauti Güemes y Bernardo Vázquez.
En categoría femenina, Balears ya ha tenido a varias jugadoras en la selección absoluta, como la menorquina Rosa Calafat (que incluso fue capitana del equipo nacional) o las mallorquinas Merche Batidor y la actual internacional Zahía Pérez (estos dos últimas siendo mundialistas con España).
