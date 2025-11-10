Triunfos de Edward Thomas y Leonor Font en la Mitja Marató de Porreres

El inglés Edward Thomas y la catalana Leonor Font (Atlètic Mallorca) fueron los grandes protagonistas de la Mitja Marató de Porreres. En los 10 km, las victorias fueron para el atleta local Mohamed Raissi (Pegasus) y la argentina-mallorquina Marina Grosso (S’Hostal Montuïri).

La prueba se disputó en una jornada ideal para correr, con un recorrido por un entorno natural de gran valor paisajístico. Como cada año, la organización corrió a cargo del CA Porreres, presidido con entusiasmo por Damiana Moll, con el apoyo del Ayuntamiento de Porreres.

Con una destacada participación, la victoria de Edward Thomas llegó con un tiempo de 1h18:41, mientras que el brillante rendimiento de Leonor Font —ganadora en categoría femenina— le permitió ser segunda clasificada absoluta, con un registro de 1h21:00.

El tercer puesto de la general y segundo entre los hombres fue para el porrerenc Guillem Ginard (Pegasus) con 1h21:56, completando el podio masculino el también porrerenc Joan Alexandre Melià, con 1h21:56.

En categoría femenina, el podio estuvo encabezado por Leonor Font, seguida de Cristina Carrasco (Blue Tribe) con 1h34:21, y Leire Montoya, tercera con 1h34:21.

Distancia de 10 km

En los 10 km, el corredor local Mohamed Raissi se impuso con un tiempo de 33:02. Le siguieron el inquero Paco Ruiz García (CA Inca), segundo con 35:27, y el atleta de Sineu Biel Gelabert (S’Esclat Sineu), tercero con 35:34.

En categoría femenina, Marina Grosso, en un excelente momento de forma, venció con un crono de 37:41. La segunda posición fue para la montuirera con raíces porrerencas Joana Maria Rigo (Lô Esport Menorca) con 38:58, y completó el podio Susana Sevillano (Marathon Mallorca) con 41:09.