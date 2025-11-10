Una travesía costera decidió a los ganadores del Trofeo Bon Vent-GP Sails

Histolab (ORC 1-2), Enero (ORC 3), Salt (ORC 4) y Marina (Sportboat) fueron los ganadores del Trofeo Bon Vent-GP Sails, organizado por el Real Club Náutico de Palma y que se disputó este domingo en la Bahía de Palma.

La flota, formada por 32 veleros, realizó un recorrido costero de entre 16 y 17 millas de distancia en función de cada una de las categorías. El viento ligero del Noroeste permitió a las embarcaciones completar la regata en unas tres horas.

El Trofeo Bon Vent-GP Sails se quedó en una sola jornada, la del domingo, pues el sábado las embarcaciones se quedaron amarradas en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma a causa de la borrasca que barrió la isla.

La salida se dio pasadas las 13.00 horas tras un aplazamiento en el que los participantes han esperado a que se entablara el viento en la Bahía de Palma.

El First 40.7 Histolab fue el ganador de la clase ORC 1-2, tanto en tiempo real como en compensado. Se impuso por delante del Yabadaba Too y s'Avenç, que ocuparon la segunda y tercera plaza, respectivamente.

El Enero fue el más rápido de la categoría ORC 3. El barco con bandera del Real Club Astur de Regatas superó al Mestral Fast, que fue segundo, y al Tris Tras, tercero.

En la clase ORC 4, el Salt superó con 34 segundos de ventaja al Tres Mares. El podio de la categoría lo completó el Yabadaba.

El Marina hizo valer su rating

Una decena de unidades tomaron la salida en la clase Sportboat, que vivió una situación bastante curiosa. El Marina fue el último velero en cruzar la línea de meta, pero hizo valer su rating y acabó llevándose el triunfo tras la compensación de tiempos. El Abracadabra logró la segunda plaza y el Blusail 3 finalizó en tercera posición.

Este Trofeo Bon Vent-GP Sails ha sido la primera prueba puntuable de la nueva liga de regatas impulsada por el Real Club Náutico de Palma con el objetivo de fomentar la participación de los equipos en las pruebas de crucero. La competición tendrá un pequeño parón y la siguiente regata será la que se celebrará en enero del año que viene.